大聖歸來│7年後重返熱刺 巴利當年隊友只得兩人仲留隊

威爾斯翼鋒加里夫巴利周五已經飛抵英國，相信短期內將會接受體測，一切順利的話將會重投舊東家熱刺。不經不覺，巴利已經離開熱刺7個年頭，而當日他的熱刺隊友大部份已經離開，現時只有隊長門將洛里斯仍然在熱刺陣中。

巴利效力熱刺的最後一個球季，全季英超為熱刺射入21球，僅次雲佩斯及蘇亞雷斯排神射手榜第三，出色表現最終引來皇家馬德里出價羅致，成為球壇史上首位「一億男」。當年巴利的一眾隊友隊長戴臣、基爾獲加、維頓漢、艾朗連儂等全數離隊，老將柏加甚至已經執起教鞭成為富咸領隊。

當年曾與巴利做過隊友的熱刺球員，現時就只有洛里斯及丹尼路斯仍然留隊，不過摩連奴早已表明丹尼路斯並不在計劃內，現時這位左閘只能與U23訓練，離隊只是時間問題。哈利卡尼雖然其時已是熱刺一員，不過當季全季被外借，未有為熱刺上陣過。

除了當日巴利舊隊友幾乎全數離隊，甚至當日因為巴利離隊而「藥石亂投」式買入的一眾球員，包括荷西保連奴、蘇達度、查迪尼、基斯甸艾歷臣都已經先後離開熱刺，現時就只餘下拉美拿仍然留隊。

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