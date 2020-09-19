英超│華拿無大礙可鬥紅軍 施華芝維爾地標戰要再等等

車路士周日英超將會在主場迎戰上屆聯賽冠車利物浦，領隊林柏特出席賽前記者會，他交代了球隊的傷兵情況，上仗賽後要敷冰的迪姆華拿並無大礙可上陣，但芝維爾、薛耶治和堤亞高施華都不會在今場比賽中上陣。

在記者會上，林伯先交代球隊的傷病情況：「基斯甸普列錫、芝維爾和薛耶治都有傷在身，今仗未能上陣，希望下周的情況可以改善。另外，堤亞高施華已經開始操練，但他的狀態仍未適合在今場比賽上陣，而迪姆華拿則可上陣。」

對於聯賽第二場就要面對強隊利物浦，林柏特表示：「相信今場比賽不會是今季的一個指標，這只是第二場聯賽。不過，今仗將會是一個很好的挑戰，我們上季對他們的成績不錯，我們希望挑戰拿下三分。」事實上，兩軍上季4次碰頭，車路士只曾在英足盃擊敗過紅軍。

記者又問林柏特對於加里夫巴利回歸英超的看法：「他是一名不可思議的球員，他在皇馬的成就驚人，假如他加盟熱刺，將會是球隊的重要一員，他們是一支挑戰歐洲席位的球隊。」

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