譚仔心得：信賓福特主場贏「德」

【名家足路】上季衝英超失敗的賓福特今季捲土重來，首戰意外不敵伯明翰，不過表現其實不差，今日返回主場對表現如預期般差勁的哈特斯菲爾德，有力打開今季聯賽勝門。

英格蘭各級別聯賽上周在疫情下閉門展開，縱使球員上季尾已試過在空空如也的球場作賽，但沒有球迷在場的比賽，感覺是欠了點真實感，而球員看來還要有一段頗長時間會在此情況下作賽，球隊缺少球迷之助，搶分要更要靠本身實力。

英超首周賽事賽果大致正常，衞冕利物浦首戰有驚無險擊敗列斯聯，相信由比爾沙帶領的列斯聯，其踢法令不少球迷留下很好印象，當然列斯聯能否貫徹整體性踢法，球員不停走位配合仍需時觀察，但比帥帶領列斯聯短短時間能夠得到英球壇如此高評價，這可不是偶然。

新兵默契有待磨合

上周推薦諾域治客勝哈特斯菲爾德，總算有個好開始，而諾域治與另外兩支英超降班隊般尼茅夫及屈福特同樣全取三分，只是優勢似乎未必如預期般明顯。另外，上季排第三的賓福特上輪作客不敵伯明翰，輸波又是否代表演出欠佳？這倒未必。賓福特上場基本上控制全場，但勝負分野可能取決於埋門質素。賓福特為加強實力，簽入西班牙小國腳中場沙治卡洛斯及前鋒麥比奧莫，可是似乎需要多點時間磨合，結果是未能將攻門轉化為入球，最後還輸波而回。

賓福特今周返回主場，筆者對他們有信心，除因上季擁有亮麗戰績外，更重要是此戰對手、筆者的母會哈特斯菲爾德上場對諾域治的表現實在不濟，這多少與主力前鋒卡蘭格蘭快將離隊有關，加上球隊組織力弱，作客遇全力爭取打開今季勝門、上場英聯盃擊敗修咸頓的賓福特相信難爆冷，可以賓軍作為今周重心，過關可串射雷丁及史篤城。

文：譚拔士