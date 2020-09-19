德甲戰報│基拿比連中三元 拜仁揭幕戰8:0血洗史浩克

力爭德甲九連霸的拜仁慕尼黑，周五在新球季第一擊，憑着基拿比大演帽子戲法，於主場以8:0狂數史浩克04。今夏由曼城加盟的利萊辛尼，今仗有一球進賬之餘，亦交出了兩次助攻。

開賽僅四分鐘，基拿比便在禁區頂左腳勁射破網，為拜仁打開大勝序幕。19分鐘，哥列斯卡在差不多相同位置，為主隊射成2:0。31分鐘，拜仁獲得次12碼機會，上季神射手羅拔利雲度夫斯基一射中鵠，協助主隊半場領先3:0。

易邊後拜仁繼續狂攻，基拿比於47及59分鐘，兩度接應利萊辛尼的傳送建功，拜仁遙遙領先5:0。69分鐘，「羅拔仔」禁區內右路高波傳中，湯馬士梅拿球不着地抽入，將比分拉開至6:0。2分鐘後，利萊辛尼在中路突破越位陷阱，推到禁區頂射成7:0。81分鐘，後備上陣的17歲小將梅斯阿拉梅上添花，為拜仁鎖定8:0勝局。

連同今仗在內，拜仁今年已連續31場不敗，連勝紀錄亦已增至22場。

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