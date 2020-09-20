武漢肺炎│冇波教被迫轉行 陪份港超教練要去賣保險

武漢肺炎疫情令本地球壇過去九個月幾乎完全停擺，部份港超聯職業球員要轉行或以兼職維生，至於港超聯球會教練及助教在無波可教下選擇轉行，部份改任保險經紀。

疫情影響，幾乎所有訓練也暫停，據香港教練聯盟估計已有不少於三成足球教練為生計，無法死守在不知何時可以重啟的訓練而選擇轉職，至於職業球隊教練就算有合約，也沒有太大保障，而香港飛馬、佳聯元朗、和富大埔及標準流浪先後決定棄戰今季港超，這當中只有流浪在決定棄戰仍讓黃展鴻、招重文及賴嘉輝等幾位教練留隊，帶領球員操練為下季續戰港超聯做準備，總算在這段時間仍有點收入，其餘各隊的主教練已相繼轉職。

地區隊元朗教練陳文俊在球會高層決定不再參加港超聯賽事後，早前無奈選擇放棄教練工作，與元朗中場黎厚希轉到保險公司任職，而飛馬原任主教練文彼得在新季將不續任，助教冼嘉裕及朱偉霖等暫轉行，助教兼球員陳偉豪退役後，將專注評述等與足球相關的工作。據悉，飛馬新季將由郭嘉諾接替，而和大埔主教練兼總監馮凱文在球隊前途未明下，暫時未有新動向。

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