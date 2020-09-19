求驗客手記：新「仁」有料　打到04變08

拜仁慕尼黑喺上季強勢成為三冠王，盡擸德甲、德盃同歐聯錦標；功臣之一中場堤亞高艾簡達拿喺新球季開鑼前確定離隊轉投利物浦，不過似乎無減「宇宙仁」威力。上個禮拜五新季德甲首戰拜仁主場迎戰史浩克04，繼續超班以8:0狂數對手。新加盟着咗10號波衫嘅翼鋒利萊辛尼瞬即融入球隊，同基拿比雙翼齊飛，辛尼入1球貢獻2助攻，而先開紀錄嘅基拿比就大演帽子戲法。

拜仁派8蛋錄22連勝

拜仁喺上月尾歐聯決賽以1:0小勝巴黎聖日耳門封王，相隔唔夠一個月就要應付新一季德甲賽事。除咗雙翼貢獻四球之外，今場血洗史浩克嘅開鑼戰，其餘一半入球分別嚟自哥列斯卡、上季神射手羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿同埋後備上陣嘅17歲小將穆夏拉。力爭德甲9連霸嘅拜仁又贏1場之後已經22連勝，由上年12月起至今連續31場不敗，其間只係和過一場。

今季由英超曼城回流德甲，喺地標戰倒戈舊主史浩克表現悅目嘅辛尼，賽後話自己仲未回復最高狀態：「我仲未回復100%狀態，好開心可以同新隊友並肩作戰，其中唔少隊友曾經喺國家隊合作過好熟落。拜仁喺上季已經好強，雖然成為三冠王，但我哋仍然非常渴求勝利。至於其他新相識嘅隊友，我哋都相處得好好，覺得好自在，相信自己可以好容易去融入拜仁。」完成新季首場德甲後，拜仁就要準備去匈牙利布達佩斯，進行禮拜四嘅歐洲超級盃，對手係上屆歐霸盃冠軍西維爾。

羅拔仔遭索償8,000萬

另外，德媒報道拜仁中鋒利雲度夫斯基，被前經理人古查斯基入稟波蘭法院索償，指佢哋曾共同持有一間公司，但羅拔仔老婆私底下挪用幾百萬歐元公款，用喺豪華旅遊同裝修自肥，仲涉及逃稅等罪行，向對方索償875萬歐元（約8,030萬港元），羅拔仔就透過發言人回應話有關指控毫無根據。