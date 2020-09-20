英超戰報│尼基迪亞做奇兵 槍手2:1扑「槌」兩連勝

阿仙奴周六憑後備上陣的尼基迪亞於85分鐘取得奠勝入球，於主場以2:1擊敗韋斯咸，取得英超開季兩連勝，韋斯咸則兩戰兩敗。

首輪比賽大勝富咸3:0的阿仙奴，今戰於25分鐘由拿卡錫迪接應奧巴美揚殺入禁區後的傳中球頭槌建功而領先1:0。這記入球是法國前鋒拿卡錫迪各項賽事為阿仙奴射入的第50球，是亨利（228球）、皮利斯（84球）及基奧特（105球）之後，槍手隊史第四位達到此里程碑的法國球員。

不過，儘管主隊控球方面佔優，首輪於主場以0:2受挫紐卡素的「槌仔」仍然漸入佳境，反擊亦具威脅，完半場前終由米查利安東尼奧接應賴恩費特歷斯傳中球於門前鏟射得手而追成1:1平手。

米查利安東尼奧在換邊後屢次失機，包括53分鐘近射未能得手，67分鐘於門前頭槌攻門又中楣不入，未能助韋斯咸反先。77分鐘，阿仙奴以尼基迪亞入替拿卡錫迪，這名21歲小將上陣僅8分鐘便取得入球進賬，在禁區內接應丹尼施巴路斯橫傳後於輕鬆射入空門，成為阿仙奴以2:1戰勝韋斯咸的奇兵。

今仗是槍手最近12次於阿聯酋球場對「槌仔」取得的第11場勝利，槍手全取3分後排在聯賽榜第二位。阿仙奴與愛華頓及水晶宮同是兩戰全勝得6分，惟愛華頓憑較多入球力壓得失球差相同的阿仙奴而在聯賽榜領先。

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