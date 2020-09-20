英超攻略│前線齊增兵難填後防缺口 藍紅「大」作戰

周日英超藍紅大戰，車路士主場迎戰衞冕的利物浦。車仔是新季英超花最多錢引進新兵的球會，紅軍近日亦連番有大動作，先落實簽入中場堤亞高艾簡達拿，惟後防不穩情況並非一時三刻能夠改善。兩支火力強勁的球隊碰頭，今仗敲入球[2.5/3球]「大」。文：何西

兩隊在新一季英超首戰皆旗開得勝，但同樣飽吃驚風散。車路士作客白禮頓有迪姆華拿與夏維斯兩名新兵正選披甲，一度被逼和下終以3:1取勝。紅軍上仗贏得更險，在主場迎戰「升班馬」列斯聯曾三度領先都竟然都被逼和，戰至完場前獲12碼才以4:3險勝對手。

該仗亦是紅軍跨季連續六場聯賽出現失球，當中包括在7月於主場鬥今仗對手車路士，激戰下贏5:3；頻頻失球連中堅華堅爾雲迪積克都屢次犯下低級錯誤，對於這支以後防穩健見稱的球隊來說並不常見。

車路士在季前花逾二億鎊收購新兵，羅致華拿與夏維斯，對於增強球隊的進攻火力肯定有幫助，前者在上仗便為藍戰士博得12碼。然而另外三名主要新兵，翼鋒薛耶治、中堅堤亞高施華以及左閘芝維爾，目前仍有傷在身未能在今仗候命。

今季新10號基斯甸普列錫亦傷勢未癒，同樣無緣上陣。車仔季前引入大量新兵，惟門將位置上卻未能物色到新球員，全球最高身價門將阿列沙巴拿加表現一直未如理想，上仗失球再被批評撲救不力要負上責任。

利物浦方面，紅軍球迷近日接連收到好消息，球會在上周五落實由拜仁慕尼黑羅致中場堤亞高艾簡達拿，有助增強球隊創造力；據報另一邊廂亦已接近與狼隊達成協議，簽入前鋒迪亞高祖達（見另文）。後者難望在今仗候命，堤亞高則趕及註冊，原則上可以披甲，惟領隊高普馬上讓他擔正的機會不大。預計今場法賓奴泰華利斯可望重返正選，阿歷士張伯倫與梳頓沙基利繼續倦勤，至於上仗因感染武肺缺陣的後防新兵森美卡斯則已痊癒。

兩隊進攻能力皆相當出色，紅軍射手穆罕默德沙拿上仗大演帽子戲法，羅拔圖法明奴與沙迪奧文尼在前場亦隨時能製造威脅，今造訪史丹福橋球場預計入球必多，加上後防線各有隱憂，大手交易可期。

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