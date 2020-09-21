意甲│「新派路」東拿利一心投米蘭 孖住偶像伊巴拍住上

被外界喻為「新派路」的辛度東拿利，在布雷西亞經歷了3季的磨練後，今夏以先借後買形式轉投AC米蘭，總身價可能達3,500萬歐元以上。這位20歲意大利小國腳就提到，在得知米蘭對自己有興趣後，就已經決定拒絕其他球隊，一心只希望加盟米蘭。

當初除了米蘭外，就連國際米蘭也對東拿利有興趣，但後者就表示，加盟米蘭的機會實在令人難以拒絕。東拿利提到自己喜愛米蘭的原因：「我來自一個很多人也支持米蘭的地方，包括我的父親，他在我兒時已經將這份熱情傳遞給我。我想穿起米蘭球衣已經一段時間了，布雷西亞主席意識到加盟米蘭一事，對我意味着什麼，他就表示會讓我做出選擇，最後他也信守了承諾。」

東拿利是一位充滿技術天賦的中場球員，無論盤球及傳球能力都有點像過往的派路，上季在布雷西亞亦交出1入球及7助攻的亮眼成績，相信今季來到米蘭可提升中場組織力。上場歐霸外圍賽2:0擊敗沙姆洛克流浪的比賽中，東拿利後備入替踢了8分鐘，與球星伊巴謙莫域同場合作，東拿利亦表示伊巴是自己偶像：「伊巴第一次為米蘭效力時，我已經很崇拜他，他設法將球隊放在自己的肩膊上，並帶領球隊取得勝利。」

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