西甲戰報│艾斯巴斯起孖 切爾達爆冷2:1挫華倫

伊亞高艾斯巴斯周六梅開二度，包括射入一記漂亮罰球，於主場以2:1力克華倫西亞。維拉利爾同日則於主場以2:1反勝伊巴，取得艾馬利任教練後的首場勝利。

華倫西亞上季在西甲以第九名完成，今季在首輪以4:2擊敗利雲特，不過，周六作客上季以第17名完成、僅僅護級成功的切爾達，華倫西亞於13分鐘便失守，主隊由33歲前鋒伊亞高艾斯高斯接應洛尼圖傳送後，推過華倫西亞門將查奧美杜明尼治後射入，經VAR確認入球有效，切爾達領先1:0。

半場落後一球的華倫西亞，換邊後迅即扳平，由麥斯高美斯接應丹尼爾華斯傳球後於禁區內射成1:1。57分鐘，艾斯巴斯主射罰球射入右上角，助今季首戰以0:0賽和伊巴的切爾達以2:1擊敗華倫西亞。

同日較早時候，首輪主場僅以1:1逼和「升班馬」侯爾斯卡的維拉利爾，教練艾馬利上任終於取得首場勝利。維拉利爾今戰上半場與伊巴互交白卷，戰至50分鐘被安歷基傑基率先破網而落後。艾馬利不久後作出了兩個調動，63分鐘由謝拉特摩蘭奴的入球追成平手，71分鐘則助攻予柏高艾卡沙射成2:1，助維拉利爾反敗為勝。

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