周日意甲，衞冕的祖雲達斯在主場迎森多利亞，祖記今季由新帥派路執教，上周在熱身賽更五球大勝意丙球隊路華拿，整體球員表現不俗，相反森多利亞上季只排下游，加上近五次造訪都靈的祖雲達斯球場全敗，今仗祖記讓一球/球半，可敲上盤。（球賽編號：星期日68； now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

文：港生

上季祖雲達斯在歐聯16強不敵里昂出局，球隊隨即解僱沙利，改由上任U23教頭不足一星期的派路升為一隊教練。雖然派路領軍經驗近乎零，但甫上任就清洗老將，把年過30的法國中場馬度迪和前鋒希古恩送走，雙雙解約免費加盟美職國際邁阿密。他更指球隊要放棄「沙利波」，改打高位逼搶，把踢法變得更具侵略性，可見這位41歲的教練初哥亦非常有野心。

新兵古路施夫斯基對辦

球隊在上周日與意丙球隊路華拿進行熱身賽表現不俗，以五球大勝對手，當中今季兩位重點中場新兵韋斯頓麥堅尼和艾法美路亦有上陣，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）更為球隊先開紀錄。值得一提的是，今仗的C朗的前鋒拍檔古路施夫斯基，上季他被外借到帕爾馬，36場聯賽入10球9助攻，熱身賽亦為C朗送上一記助攻，在保羅戴巴拿仍養傷的情況下，今仗他很大機會正選上陣。除了戴巴拿倦勤之外，兩位後防球員馬菲斯迪歷特和阿歷士辛度今仗亦因傷缺陣，但幸好球隊板凳深度足夠，有迪施基利奧和基亞連尼等補上，相信球隊影響不大。

反之，森多利亞去季只能以第15位完成聯賽，論球隊實力絕對不及爭取聯賽10連霸的祖記，上季森多更遭祖記在聯賽雙殺。此外，球隊近五次作客來到都靈全敗，當中4次更輸2球或以上，相信今仗森多很大機會再大敗一場。

帕爾馬主場「大」有路捉

同日早場，拿玻里作客帕爾馬，前者季前花5,000萬歐元轉會費從法甲里爾簽下21歲前鋒域陀奧森漢，希望加強球隊攻力。這位尼日利亞前鋒亦不負所託，首次為球隊上陣就在熱身賽上演帽子戲法，加上球隊仍有梅頓斯、恩斯治尼等進攻好手，入球必多；另外，翻看帕爾馬上季聯賽的主場成績，復賽後6場聯賽僅贏得1場外，六場賽事均開「大」，總比數達三球或以上，今仗可敲[2.5]的入球「大」。（球賽編號：星期日13； now638、有線654及無綫myTV Super301台今日6:30pm直播）