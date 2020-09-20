停戰半年的港超聯上周六終於復賽，首場賽事由兩大班霸東方龍獅與傑志在將軍澳運動場交手，結果東方憑後備兵利馬交出兩球助攻，由迪高及鍾偉強建功，以2:1險勝宿敵傑志，取得爭標重要三分。

兩隊今仗正選均沒有用上球季停擺期間新簽入的球員。開賽初段，傑志較東方快入局，早段有優勢，但場濕地滑，兩隊踢來比較緊慎。戰至27分鐘，傑志隊長黃洋在後場防守時受傷倒地，其後未能繼續作賽，傑志即作出兩個調動，以巴拉克及蘇沙入替黃洋及畢頓。兩隊半場攻門不多，踢成0:0。

李志堅：東方人多有優勢

易邊後，東方換入利馬及鍾偉強。戰至52分鐘取得成效，由利馬開出右路角球，迪高衝頂成1:0。傑志失守後取回主動，62分鐘，陳晉一左路突入禁區被李嘉耀從後撞跌，球證判罰12碼，高美斯主射入網追成1:1。不過，東方在六分鐘後又再領先，利馬後場長傳，鍾偉強接應後擺脫艾里奧，於李毅凱趕到前射入，東方以2:1再度領先。餘下時間東方退守後場，傑志強攻不果，最終東方2:1擊敗傑志，賽後7戰得12分升上榜首，傑志6戰得10分排第4位。

東方主教練李志堅賽後表示：「我們優勢是較多人，可以輪換，希望這優勢會在之後的比賽反映到。」他又表示港超聯能夠復賽，有賴多人的努力，「僅兩周準備比賽肯定不夠，但在這個時間、這個香港，大家要明白正面對甚麼問題，感謝所有人。」面對多種防疫措施，包括家居隔離，李志堅表示：「我相信所有正在做的事，是專業的判斷和安排，想生存的話，就照做吧。」為東方奠勝的鍾偉強就表示，兩周時間確不足夠，但旗開得勝是一個好開始，他說：「體能、意識都要很堅定地重新訓練，這兩周特別深刻。」下半場入替的他表示，於下半場中段才入局，感覺有點吃力。

傑志爭標變被動兼折黃洋

重新執掌傑志，今仗首度領軍的朱志光就指，球隊爭標形勢變得惡劣，希望未來幾仗會有進步。對於黃洋的受傷，他表示：「應該只是『炒芥蘭』，是比賽上碰撞的受傷，與準備時間不足關係不大。」唐建文就表示：「終於可比賽，感覺很特別，由進入更衣室、開會、步出球場，這些感覺都很熟悉。」他認為球隊非全失爭標主導權，仍可一場一場追上。

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