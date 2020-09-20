英超│羅賓高治2場都輸12碼 列斯新援仲要時間適應

列斯聯今季重返英超，相信都成為不少球迷的看點，球隊雖然已經在第二輪擊敗以4;3險勝同樣的升班馬富咸拿下今季英超首勝，但今夏從弗賴堡簽下的中堅羅賓高治，開賽兩仗均有失誤，看來需要仍需努力去適應英超。

24歲的羅賓高治上季效力德甲弗賴堡，此子在表現不俗，去年更入選德國國家隊。今季以1,170萬鎊加盟列斯聯，領隊比爾沙即隨即讓他正選上陣，第一場對利物浦，先手球輸12碼，再角球防守走漏華基爾雲迪積克，讓對方輕鬆頂入角球；今仗對富咸，同樣一個魯莽的攔截再輸12碼。

翻查數據，羅賓高治上季在德甲上陣32場有1次直接犯規致12碼，但今季他2場已經2次直接犯規致12碼。不過，24歲在中堅位置而言尚算年輕，仍有進步空間，加上他初到英超亦需要時間適應。

列斯聯另一位的新援洛迪高摩連奴同樣開季不太順利，他在首戰對利物浦時，後備入替魯莽攔截法賓奴泰華利斯讓球隊輸12碼，簡接成為球隊的「輸波罪人」。雖然比爾沙上仗賽後表明不會怪責他，但明顯洛迪高的表現仍然未達到他的期望，今仗洛迪高因柏保路靴南迪斯賽前突然受傷而成正選上陣，但半場平平無奇的表現就讓比爾沙果斷半場把他換下，反觀上季已在球隊的前鋒班福特兩仗入兩球，看來洛迪高要挑戰他的正選席位仍需努力。

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