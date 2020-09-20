德甲戰報│17歲新星合作拔頭籌 多蒙特3蛋炒慕遜加柏

多蒙特周六於德甲主場迎戰慕遜加柏，上半場由基奧雲尼雷拿接應同是17歲的英格蘭小將祖迪比寧咸助攻後射入在德甲第一球，加上20歲的艾寧夏蘭特在下半場梅開二度，最終以3:0擊敗慕遜加柏，今季在德甲旗開得勝。

自3月以來，一些德國球會獲准讓部份球迷重返球場，多蒙特對慕遜加柏便有9,300名球迷入球觀戰。今仗，多蒙特教練法夫利倚重年輕球員，派遣了同是17歲的美國新星雷拿以及英格蘭U21中場比寧咸出任正選，20歲的查頓辛祖及夏寧頓則帶領球隊進攻。

比賽至35分鐘，雷拿接應在德甲聯賽「地標」的比寧咸助攻後射入，取得個人在德甲的首個入球，助多蒙特領先1:0，雷拿亦成為基斯甸普列錫後，在德甲士哥的第二最年輕美國球員。其後，辛祖於40分鐘頂中楣，多蒙特未能擴大領先優勢。

換邊後，雷拿博得12碼，由夏蘭特操刀射入，多蒙特於54分鐘領先2:0。戰至77分鐘，夏蘭特接應辛祖助攻再入一球，助多蒙特以3:0大勝慕遜加柏。

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