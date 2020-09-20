名家拆局│亨少：深夜「好」波回歸 低質防線遲早害死蘇B

主場對水晶宮對曼聯來說一向不是易事，近兩次奧脫福鬥水晶宮，紅魔得一和一負戰績。新一季，曼聯第一個挑戰又是水晶宮，又是類似去季的戰情，被對方偷襲得手先落後、然後圍攻無效、然後被對方不斷打反擊尾段再失，最終都是輸波收場。1:3慘敗水晶宮，曼迷以為已經告別了的深夜「好」波，新一季悄然回歸，問你死未？

誠然，距離歐霸四強出局僅僅一個月，對曼聯眾將而言要重新拾回狀態的確困難。然而，球隊整體表現漫不經心得令人吃驚，失第一球的勞基梳爾完全沒有留意安祖斯唐辛後上、之後域陀連迪路夫的頭槌回後幾乎害死迪基亞，而保羅普巴又多次「兜口兜面」將皮球送予對手腳下，這些細節都證明全隊上下仍未準備好。再者，前線欠缺動力，拉舒福特、馬迪爾沒有衝刺及配合空間，難以製造具威脅攻勢。

今場比賽出事或表現差劣的位置，幾乎都是曼聯有傳過會買人的位置。左閘勞基梳爾已一再證明，不論攻守，他都不再具備擔任英超一線勁旅正選的能力，而曼聯曾經心儀前皇馬左閘利古朗現已成為熱刺一份子。今仗率先被換走的丹尼爾占士出任右翼毫無建樹，又再證明他無法在紅魔正選站穩陣腳，而傳了又傳的查頓辛祖今日又領多蒙特大勝一場，再望見倒戈的韋費特沙夏踢得如漁得水，更是令曼迷們傷感。

球季未開，名宿或者傳媒分析已經指出，曼聯最有迫切需要買人的其實是中堅，為全球最貴後衞哈利馬古尼添置一位可靠的幫手，而不是拖後腿的拍檔。比賽過程中再證明，域陀連迪路夫是不能委以重任，不論速度、對抗、爭頂、甚至位置感都不符合英超一流標準。12碼一球可以說是不夠運，但第三球面對沙夏完全無計可施，讓對方推順再射如入無人之境就實在肉酸。而連迪路夫孭鑊已不是第一次，蘇斯克查還要讓他孭多少次鑊？他還有多少次機會讓對方孭鑊？這是他要盤算的。

今仗蘇B已經一改換人慢的缺點，下半場即時換入格連活特，60分鐘再換入VDB，曾一度令球隊重現生機，值得一讚。不過，防線拙劣的演出令紅魔一再付出代價，蘇B要清楚，如此低質的防線遲早必定會害死自己，如何在現有人腳下有所改善，就要看他的本事。

文：亨少

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