亞洲盃「泡泡模式」港將怕棄戰

【本報訊】國際籃球總會（FIBA）上周五宣佈11月及明年2月舉行的洲際盃外圍賽因疫情取消主客制，並改以隔離泡泡模式（Bubble）復賽，香港男籃11月底2場亞洲盃外圍賽首當其衝受影響。主將梁兆華坦言擔心港隊在限聚令下無法練球，甚至未能派隊出參賽。

武漢肺炎年初肆虐全球，在亞洲盃外圍賽身處C組的港隊原定今年2月20日作客關島，也遭當地政府以健康為由拒諸門外。港隊及後作客以52:115不敵澳洲，整個賽事便因疫情停擺。相隔半年，FIBA上周五宣佈復賽最新安排，11月及明年2月舉行的洲際盃外圍賽為保障職、球員健康而取消主客制，改以隔離泡泡模式復賽。每個「泡泡」安排4或8支參賽球隊，而具體地點則有待落實，惟需要得到當地衞生部門同意，以及符合FIBA防疫指引，如進行病毒檢測及人流管制等措施。受影響的賽事包括港隊原定在11月27日作客新西蘭及30日主場鬥關島。

效力南華的梁兆華坦言FIBA復賽有好有壞，但本港疫情反覆，球隊大半年疏於操練，表現肯定欠佳：「好的是香港球員不用等聯賽重開才能作賽，壞處是我們近四個月無法練習，表現一定更差。」他續指港隊在2月作客澳洲前1個月不曾練習，體能和狀能已大幅下滑。

本港在7月爆發第3波疫情，康文署轄下體育館上周五有限度重開，兆華表示體育館重開後，自己會盡量租場練習，但這實屬聊勝於無：「籃球要五人全場比賽，四人在室內場難做甚麼訓練。」他更擔心四人限聚令下，港隊未能派隊參與亞洲盃外圍賽，「現時香港隊仍未能進行訓練，都擔心香港不派隊參賽。」