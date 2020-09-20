武漢肺炎│開網店、洗冷氣、送外賣 港超失業兵捱過疫情盼重返賽場

港超聯受武漢肺炎肆虐而停擺，香港飛馬、標準流浪、佳聯元朗及和富大埔棄戰餘下賽季，數十名球員頓成失業大軍，大埔球員還要面對欠薪。不過，只要有希望便有出路，歐陽耀冲、談樂軒及許嘉樂三位港超待業兵在疫情下各自努力掙扎求存的同時，亦未有放棄足球夢，並各自找到出路。

記者／攝影：曾雁平、禤家民

儘管近季較少機會見到歐陽耀冲在球場上的演出，球迷對這位「神的第二個獨生子」仍相當關注。疫情下他與流浪提前解約，亦無意再戰港超聯，開設海鮮外賣網店，同時裝備自己，準備再一次迎接外流的機會。

不經不覺，歐冲已回流港超聯兩年多，武漢肺炎影響下，他與流浪同意提早解約，變成失業球員，「沒有徬徨，習慣了，香港足球就是這樣，幸好有點積蓄，壓力不太大，未結婚生仔，尚應付到。」外流仍是目標，故歐冲對自己在港超聯「失業」沒有太大感受，「我目標都是外流，有機會就會去，只是有身邊隊友找不到球隊，就算有球會給予合約，也會被壓價。」疫情令部份球員暫時投身其他行業，歐冲認為，可能令球圈流失多人，「球賽重開後，薪金會否有以前水平？這幾個月若收入穩定的，又會否放棄現時工作，重投球圈呢？」

然而，歐冲目標仍然明確，就是外流，年初的確再有機會到外國發展，但受疫情限制，「我一直自己狂操練，等有航班。」一直等，歐冲發現疫情似乎沒有完結一日，總不能沒有收入地每日等下去，「沒有錢去支持自己追夢是不可能的，我年紀已不輕。有朋友向我建議，疫情下大家少外出，外送食物有市場，我也認同，剛好我又認識海鮮和肉類批發商。」

歐冲投資六位數字，公司僅有他與女朋友兩人，文書、設計、餐單、運輸，兩人包辦，「這間海鮮我以前經常光顧，相當抵食，我膽粗粗問老闆，他一直售予酒家，未試過放上網賣，幸運地，他答應了。」歐冲希望，未來他的網店會擴展到刺身、水果等。

網店在歐冲心目中，也許仍然只是副業，他仍想做足球員，但不考慮踢港超聯了，「本地球會，我不去想了，經過這幾年，沒有球員敢找我了吧，每次談合約，我都說要隨時可離隊。我不能回頭了，當你去過鄧肇堅比賽，只有幾十個球迷，配套不足，更衣室又逼，不會甘心困在這兒。」對歐冲而言，在香港踢職業，似乎已沒有意義，「球員在香港似乎沒有什麼目標，打份工吧，政府不支持，競爭又不大。我今日比賽對你，下星期又對你，再下星期友誼賽又對你，明日練波在旁邊球場的，又是你！」

歐冲表示，希望可以再次外流，最完美就在掛靴前回港，效力南華後收山。歐冲是一個具爭議的球員，他說：「我知有球迷認為，我這兩、三年踢這麼少比賽，如何證明自己？我證明什麼自己？在南華已證明過了。有野心的，一定要出去，在港就算入到100球，沒有人理會的。我在葡萄牙，也不敢講自己在港贏過幾多冠軍，很多人連香港在那都不知道。」

訪問當天，我踏上歐冲的座駕，第一句就說：「想不到你會開SUV這種成熟的車款。」他回答：「我也不年輕了。」這時我才醒覺，歐冲已31歲了，當大家期望他「要揸GT-R」時，他已是「Benz加隻勞」的境界了。

29歲是球員最當打之齡，可是談樂軒在兩年前助港隊重奪省港盃的同時，卻付上右膝十字韌帶撕裂的代價。兩年間大部份時間與傷患搏鬥，所屬球會理文在港超聯停擺期提前與他解約，令到這位中場出道以來首次感到徬徨；為生活，這段時間試過隨家人學裝修，也獲朋友介紹到回收公司工作，做得最多是外賣步兵。球賽重啟前，他最終獲理文一紙短期合約。

談樂軒未滿18歲便出道，曾效力過華家堡、公民、澳滌及元朗，曾被視為港隊中場主力。前年初在省港盃次回合受傷，康復後轉投理文，但因長期未有妥善處理舊患，操操停停，季內甚少上陣。

談樂軒說：「四月接到理文不續約通知，不開心，好低沉，看不到將來，面對家人、朋友，覺得自己似是廢青；為生活初接觸社會，像什麼都不懂的傻仔。面對這個情況，要調整心理，只有虛心學習，別人嘲笑我也沒辦法。送外賣是傷心地行，曾送過外賣予中學同學，確實有尷尬，但總算享受了11、12年職業球員生涯。」

談樂軒效力公民時攻讀大學，但因專注足球而未能畢業。以往每日起床便練波，做喜歡的工作，經過今次被提前解約後，令談樂軒考慮是否應該轉行，他說：「我問過自己好多次，這刻心是偏向足球，覺得還可做足球相關的工作，可以教波，但面對真實生活，又能否行得通，面對家人、伴侣，要應付生活開支，做過不同工作後，有不同感受。」

開始重新進修的談樂軒在此待業期保持恆常訓練，並認識到幾位17、18歲想投身職業足球的年輕人，平日會相約一起訓練，向他們分享一些職業球員的經驗。「如沒有足球，自己甚麼也不是。如可以，想繼續做到自己鍾意的事情，像訓練，就算曬足三小時，內心是笑著地跑。有合約時，正常生活，沒有問題，但現在戶口數字不斷跌，將來結緍怎樣呢，現在這刻是有點徬徨。」

當談樂軒思索應如何搵班落的時候，因新轉會球員有很大機會不能在復賽中上陣，理文為補充人腳調動，獲理文提供一紙兩個月的短約，總算解決了這刻的問題，並會趁機爭取表現，希望可再獲一紙長約。

為求突破，許嘉樂今季轉投和富大埔，怎知大埔贊助商受武漢肺炎疫情影響而欠薪，最終退賽。曾為大港腳的許嘉樂於今夏忙於追討欠薪，並兼職教波、洗冷氣及整理文件等以維持生計，幸早前獲有心人邀請加入新足學校執教，只待疫情過去便可復工，惟他表明不會因此而放棄職業足球員身份。

出身於東方青年軍的許嘉樂，成名於澳滌，近季效力過標準流浪及理文，上季被外凱景，年初膝部受重創，差點提早收咧，而凱景護級失敗，今季轉投更換贊助商的大埔，沒料到大埔半季便因疫情，贊助費爛尾，自三月起失業，期間追討欠薪，自操保持訓練量，也透過朋友介紹，接觸足球以外的工作。

26歲的許嘉樂表示：「失業，球會拖欠薪酬，因自己有蓄錢習慣，又有做兼職，暫時問題未算太大。像早前球場重開，有做些私人班，也試其他兼職，如凌晨時等公司收工開始清洗冷氣機，在凌晨工作是不習慣，寧願在烈日當控操練，至於兼職整理文件工作，工時好長，不斷重複，過程相當苦悶，當然在足球場訓練也是重複，是自己鍾意的事情，過程較享受，且熟能生巧，感覺自己是屬於足球世界，將來大多留在球圈。」

自細便熱愛足球，許嘉樂完成中學便全職踢波，亦明白香港球壇不會像歐洲頂級聯賽的球員，會有天價薪酬，他認為能興趣作為職業是樂事，「自細在球圈，知道以前踢波係幾繁盛，亦知道確存問題，但職業球員始終有其吸引力，而無論是否有今次疫情，球員要想往後的路該如何走。」

縱使疫情令本地球壇停擺，但未有動搖嘉樂將來擔任教練、回饋香港足球的的決心，他謂：「疫情下，足球業界當然受影響，自已會繼堅持，但要想如何『吊命』，將來的路難行，而未來到底是否繼續有老闆願意繼續投放資源搞波是未知數，自己希望有關方面可以做好制度。體育及足球在社會上從不會沒有經濟效益，但業界要不斷進步，令到將來有更多人願意投身職業足球。」

許嘉樂面對逆境，除爭取下季可延續球員生涯，早前獲邀加入新成立的LBRO，與梁冠聰、李家豪及梁星耀等出任該平台的足球訓練班教練，希望培訓接班人，而有機會出任此平台的教練令他相信堅持是有希望。

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