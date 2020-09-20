大聖歸來│ 重申同巴利冇交惡 施丹：不過佢走前冇同我傾過

加里夫巴利已與他的皇家馬德里隊友利古朗齊齊過檔熱刺，皇馬教練施丹在他倆過檔前，出席西甲賽前記招時，坦言與巴利沒有不和。

施丹在首掌皇馬年代，與巴利已貌合神離，多次將他放在後備席，包括17/18球季歐聯決賽對利物浦一役，結果此子後備上陣替皇馬奠定3:1勝局捧盃。施丹及後宣佈離隊，所有球員都在Twitter向他致敬，惟獨巴利沒有；至施丹再度回歸接掌球隊，兩人關係也沒有改善，原本這位威爾斯球星去年夏天差點轉戰中超，最後卻突然叫停，惟上季他在隊內也同樣出場機會甚少，復賽後坐在後備席的看台，曾被拍到他小睡及打呵欠，疑似是透過鏡頭顯露對現況不滿，但同時專業態度也受盡外界質疑。

記者會上，施丹再度重申他與巴利之間沒有不和：「我與巴利之前沒有任何問題，我知道他在球隊7年以來做過什麼事。現時的情況，是球員有某些事情想要去做，所以我亦不能夠去介入當中。」不過，他也承認自己沒有與巴利交談過他想離開的意願：「巴利離開前，我也未與他交談過。我知道他在球隊裏的貢獻，他在隊中一直表現得很出色，沒有人會質疑。不過，他現時已身處倫敦，我只可以祝他好運。」

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