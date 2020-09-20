勒邦囝囝疑似隊草片流出 仲要唔係初犯

勒邦占士（LeBron James）正在奧蘭多努力帶領湖人爭入NBA季後賽總決賽，兒子「Bronny」勒邦占士.Jr近日卻被揭發趁父親不在家中，疑似吸食大麻。

Bronny在其IG Story分享影片，片中穿上白色笠帽衞衣的他，在背景漆黑一片中，竟然對着鏡頭吸食疑似是大麻的捲煙，片長只得5秒。影片隨後雖已下架，但仍有不少網民作了備份，在網上瘋傳。

事實上，這已不是Bronny第一次被發現吸煙或吸食大麻，去年也在網上流出過類似的影片，當時父母前往意大利旅行，他又將自己吸煙的影片上載，後來同樣是刪片收場，據悉事件令勒邦非常不高興。

勒邦周五領湖人與金塊展開西岸決賽第一回合對決，交出15分和12助攻，協助球隊在大部分時間領先下，以126:114輕取對手先拔頭籌，在系列賽領先場數1:0。

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