英超│曼城鬥狼隊再收壞消息 根度簡確診武漢肺炎缺陣

曼城周一將會迎來他們今季英超首場賽事，將要作客惡鬥黑馬狼隊，不過賽前這支哥迪奧拿帶領的球隊，陣前再收到壞消息，球隊德國籍中場根度簡，在最新的武漢肺炎檢測中確診，最少缺陣曼城3場賽事。

曼城官網表示，29歲的根度簡將會根據英超及英國政府的措施，將會自我隔離10日，並祝福根度簡早日康復，這意味曼城英超頭兩周賽事，周一作客狼隊及下周主場迎戰李斯特城，以及周中英聯盃主場迎戰般尼茅夫，根度簡都肯定無法上陣。

較早前，曼城另外兩名主將馬列斯及拿樸迪，亦已分別確診武漢肺炎，雖然領隊哥迪奧拿表示，馬列斯在完成10日隔離後，將可以隨隊作客狼隊，不過剛剛復操的拿樸迪，則肯定會與根度簡一起，在周一鬥狼隊時缺陣。

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