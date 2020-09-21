仙道彬手記 │ 後備兵犯腦筋上錯誤 不設防金塊遭絕殺抵死

細節決定成敗，在金塊對湖人這場西岸決賽第二戰，表露無遺。金塊無限接近這場比賽的勝利，就只差2.1秒，結果因為教練Michael Malone和後備中鋒Mason Plumlee的失誤，讓Anthony Davis的絕殺三分波，從他們手上拿下這場寶貴無比的勝利；上場敗於怯場、體力和準備不足，今場有備而來，卻仍要這樣飲恨，恐怕會對信心造成不小的打擊。

今場的討論重點，當然是最後2.1秒的絕殺球。

當時金塊剛藉Nikola Jokic背籃單打，兩大長人正面對決，勾手射入後，再次超前103:102；而湖人亦用了最後一個暫停，在前場發球，大家也屏息以待，看看Rajon Rondo、LBJ和AD如何主理最後一擊。

金塊的防守，在此時已出現問題，他們在LBJ入楔下，三人同時收窄，也得佩服LBJ還有力氣冷靜判斷，在空中傳給KCP，他也不勉強起手，再傳給在三分線頂完全無人防守的Alex Caruso，不過這位今仗攻守皆出色的後備小將，未能把握，籃球撞前框彈出。今仗籃板以44對31大幅領先的湖人，在混亂中由Danny Green搶得，當他想趁亂起手，冷操的Jamal Murray如當年Manu Ginobili封James Harden般，從旁撥走，但就救波不及，留下了2.1秒給湖人。

湖人已沒有暫停下（金塊有，但當然不會叫，以免被湖人有時間組織），兩軍都作出了調動；湖人用Playoff Rondo代替Alex Caruso，讓他開底線波；而金塊則把Paul Millsap換成Mason Plumlee。

由於湖人只落後一分，所以看得出金塊主要是不讓朗度輕鬆傳給湖人球員殺入內線接應，在對位上，可能馬龍教練認為Plumlee氣力較足，身型也較高，讓他追AD，Jerami Grant守LBJ，Jamal Murray防KCP，PJ就對Danny Green。Joker主要封住向籃框及LBJ的傳球路線，事後回看，這相對簡單的任務，大可讓Plumlee擔任，甚至如Brad Stevens般，放Bol Bol落場也可，結果是隊中防守範圍最大的Joker在底線，無法協防。

其實在底線開波，受籃板所阻，朗度左手邊很難傳，而且以實力而論，也只得兩個選擇，就是LBJ和AD；賽後AD也表示，這一球本來是設計給LBJ，但在Jerami Grant緊纏下，LBJ根本無法也無力擺脫，於是第二波發動，AD走到LBJ後方接應。本來這簡單的走位，Plumlee完全可以跟上，但他卻愚蠢地選擇叫Jerami Grant換防，鑄成大錯。一來Jerami根本看不到他的指示，在此情形下也不可能聽到而及時反應；二來LBJ早已擋住他外撲的路線，結果就是Plumlee和Jerami Grant齊齊under pick，沒有switch下讓AD空晒起手射入。

最後放Mason Plumlee落場，本就是個錯誤，因為要講機動力，今場取得15分的Michael Porter Jr.會較佳，如果怕他經驗不足，繼續用Paul Millsap，也足以守住LBJ，起碼身型旗鼓相當。那一刻也根本不可能換防，就算是慣於無限換防的球隊如火箭，如果稍一不慎，讓LBJ走甩，直闖籃下入波，就死得更戇居。所以Jerami Grant根本不可能放心switch，只要Plumlee不專登去under pick，AD在有人緊跟下能否接波，也是疑問。其實Joker已很厲害，第一時間見到金塊防守出了問題，而從底線飛撲出去，也干擾了AD的射波，只是射得太靚，終以103:105飲恨。

射入這球絕殺後，AD即大呼Kobe，似是回應身上的黑曼巴球衣，不說不知，在季後賽三次穿上這件球衣，湖人全部取勝；既然今季也難分主客，不如申請餘下全部比賽都穿上，增加勝算吧。

文：仙道彬

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