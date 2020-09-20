火辣戰果：老孫大四喜　熱刺炒修頓

英超首周表現飽受抨擊的熱刺，周日英超早場作客修咸頓，兩名前線好拍檔哈利卡尼及孫興民發揮化學作用，由卡尼為老孫作嫁衣，全場交出四次助攻予這位南韓隊友上演「大四喜」，加上完場前他自己也有斬獲，結果熱刺作客以5:2反勝，取得今季英超首勝，也讓領隊摩連奴紓緩壓力。

開鑼戰熱刺主場0:1不敵愛華頓，今周作客修咸頓雖然加里夫巴利及利古朗兩大新兵都未可候命，但仍成功反彈。他們開賽三分鐘本已由卡尼「窩利」射入，惜助攻給他的孫興民被判越位在先，入球無效；及後修咸頓也曾吃過一次詐糊，至32分鐘，倒戈熱刺的右後衞獲加彼德斯長傳入禁區，射手丹尼艾格斯右路窄位起腳破網，助主隊領先1:0；上半場補時兩分鐘，卡尼右路放直線，孫興民右腳射遠柱破網，助熱刺追成1:1完半場。

卡尼四助攻破紀錄

熱刺換邊後後來居上，卡尼與老孫這對好拍檔繼續擦出火花，47分鐘再由卡尼長傳予孫興民單刀，射入反超前一球；64分鐘，二人再接再厲，卡尼在半場控下皮球後又放長傳，孫興民再次單刀建功，加上73分鐘，卡尼又再右路傳中給孫興民破網，創出英超史上首名球員一場賽事交四助攻予同一名隊友，而孫興民也成首位在英超上演「大四喜」的亞洲球員，助熱刺領先至4:1。82分鐘，阿根廷中場拉美拿窄位射門，中柱後由卡尼後上補中，也終在今季聯賽開齋。

完場前丹尼艾格斯也靠12碼梅開二度，仍無阻熱刺作客5:2反勝修咸頓，取得今季英超首勝。

文：尊嘉