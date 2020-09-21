南美自由盃｜法林明高輸波再折將 六球員確診武肺

因疫情延期的南美自由盃於上周重開，衞冕的巴甲球會法林明高繼小組賽第三輪，以0:5慘敗予厄瓜多爾球隊迪華利獨立隊後，下輪鬥另一厄瓜多爾隊巴塞隆拿體育會賽前，周日驗出有六位球員確診感染武漢肺炎，對球隊出戰南美自由盃的形勢大不利。

上屆贏得南美自由盃冠軍的法林明高，上周五以五球慘敗予迪華利獨立隊，寫下隊史鬥大球會最差的落敗紀錄；在輸球後三天，球會再驗出隊內有六位球員確診感染武肺。他們周日晚發出聲明表示，確診的六球員均是沒有症狀，已在球會醫療隊監察下進行自我隔離。當地時間周二，法林明高就要在下輪小組賽迎戰另一支厄瓜多爾球隊巴塞隆拿體育會。

據巴西消息指，受感染的還包括兩位前馬德里體育會球員迪亞高和菲臘路爾斯，而確診球員會在當地時間周一再接受病毒檢測，以評估他們能否出戰下輪小組賽。至於南美足球組織CONMEBOL已排除押後賽事的可能性，因賽會早前已容許每間參賽球會註冊50位球員，以應對有球會出現球員確診的輪換問題。

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