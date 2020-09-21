名家拆局│尊嘉：藍紅門將 天淵之別

周日車路士主場迎戰利物浦，本應是一場勢均力敵的賽事，不過藍戰士因中堅安達斯基斯坦臣犯錯領紅，10人應戰下再有門將阿列沙巴拿加傳失波，最終這支「半熟」的車路士，以0:2不敵「大熟」的利物浦，再一次敗給這支上屆英超冠軍。

今季藍戰士大肆增兵，引入迪姆華拿、夏維斯、薛耶治、堤亞高施華、芝維爾等多名球員，實力大幅提升，外界甚至認為這支車路士，有能力挑戰冠軍，但今仗他們遇上真正的冠軍，似乎仍有不少地方需要改善。

當然，今仗賽事的轉捩點，在於基斯坦臣領紅令車路士要10人應戰，不過上半場兩軍對陣時，紅軍已佔有明顯優勢，射門數字已是7:1；當下半場大家都以為車路士會決心死守時，利物浦卻輕鬆地連入兩球鎖定三分。

相較兩軍今仗的陣容，車路士防線上庸材甚多，中前場默契又未及利記，少踢一人之下落敗屬正常戰果。不過今仗賽事再次反映出，一名好門將往往可以改變形勢：同樣曾打破世界最貴門將紀錄、同樣是18年夏天轉戰英超，車路士門將阿列沙巴拿加與利物浦門將艾利臣比加，二人的表現再次有天淵之別。

其中車路士門將阿列沙巴拿加，上場已被外界鬧爆撲救能力不足，轉戰英超兩季已累計被對手19腳遠射射破，雖然紅軍今仗未有針對這項「弱點」作出遠射，不過文尼卻能看中他另一弱點，就是「過份自信」。

事實上，從英聯盃決賽拒絕被前領隊沙利換下，自以為能在互射12碼做英雄後，但最終只撲出一球「連累」球隊輸3:4失冠，賽後被網民笑稱為「領隊門將」的阿列沙巴拿加，似乎帶有「過份自信」的屬性，最終今仗又輕視了對方的逼搶，輕易地將皮球送給文尼鎖定勝局；連累球隊失球後，阿列沙巴拿加的樣子似乎未有一點後悔，甚至對於自己又再犯錯，沒有任何懊惱的表情。

反觀紅軍門將艾利臣雖然全場未有受到太大威脅，但需要他撲救時總能成功，其中在球隊領先兩球之下，新援堤亞高艾簡達拿突然侵犯迪姆華拿輸12碼，但艾利臣卻能穩健地，救出佐真奴費特的12碼。事實上，昨晚曼聯門將迪基亞，亦曾成功救出12碼後，卻被球證指出他雙腳提早前移判罰重射，最終都要失球，不少人立即認為在「新例」之下，對於門將根本是不公平，沒有救出12碼的可能，但艾利臣今天卻向世人證明「我可以」，最終在對手全場攻勢不多的情況下保持專注，力保不失。

當然，要找到一名世界級門將並不容易，利物浦亦曾經歷過米洛列特、卡利奧斯，失落歐聯冠軍之後，才成功找到艾利臣這名紅軍門將，現年27歲的他只要繼續保持今仗集中的高水平，相信未來5年甚至10年，可保紅軍防線安穩；反觀車路士希望爭奪冠軍，在其餘位置不斷補強之餘，更換門將已經是刻不容緩。

文：尊嘉

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