港超聯｜理文兩球輕取愉園上榜首

港超聯復賽今日移師香港大球場上演，理文在上、下半場各入一球，以2:0擊敗愉園升上榜首。六支復賽球隊已悉數登場，明日休戰一日後，周三於小西灣運動場重燃戰火。

香港天氣不穩，賽事在雨中進行，志在參與的愉園今仗僅有盧斯安奴一位外援，名單上平均年齡只有22歲；理文則有新加盟的中村祐人及「重返」球隊的陳衍光正選上陣。

開賽僅六分鐘，理文中堅賓希路長傳予左路，基華尼頓接應後爆過潘沛軒後傳中，顏樂楓後上撞射破網，為理文火速領先。賓希路在12分鐘再施展長傳功架，後場直接傳入禁區，尼迪利心口控定起腳射門斜出。愉園雖然牌面較差，但攻勢不少，特別兩翼側擊甚有威脅，潘沛軒推右走左爆過余煒廉傳予禁區頂的朱偉鈞起腳，被理文門將袁皓俊接實；其後簡嘉亨亦有左路傳中，伍家揚入楔鏟射亦被袁皓俊救出。上半場理文僅領先1:0。

易邊後雨勢更大，理文在56分鐘有機會擴大優勢，陳衍光左路傳中，基華尼頓撞射僅中網側。不過，愉園在62分鐘始終再失守，理文先由中村祐人傳予右路的尼迪利再傳中，尾柱的李康廉接應後再冷靜傳予中村後上射入，理文領先到2:0。其後場地積水嚴重，雙方組織困難，戰至補時愉園有袁世傑禁區頂射高，理文亦有亞哥斯達及李康廉分別起腳，但均無功而還。最終理文以2:0勝出，賽後七戰得13分升上榜首。

為理文開紀錄的隊長顏樂楓賽後表示：「美中不足是今仗領黃牌，下場要停賽。球隊踢出教練賽前部署，很高興可入到季內第三球，球隊全取三分。」主教練陳曉明就表示：「備戰很困難，因催谷恐受傷，但要面對及克服。」他又指，雖然升上榜首，但形勢仍被動，現階段不會多想，專注每場作準備。愉園主教練鮑家耀就讚揚球員鬥志佳，且為沒有添傷兵而感到高興。

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