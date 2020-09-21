裝修工人－談樂軒守得雲開

29歲是球員最當打之齡，可是談樂軒在兩年前助港隊重奪省港盃的同時，卻付上右膝十字韌帶撕裂的代價。兩年間大部份時間與傷患搏鬥，所屬球會理文在港超聯停擺期間提前與他解約，令這位中場出道以來首次感到徬徨；為生活，這段時間試過隨家人學裝修，也獲朋友介紹到回收公司工作，做得最多是外賣「步兵」。球賽重啟前，他最終獲理文一紙短期合約。

談樂軒未滿18歲便出道，曾效力過華家堡、公民、澳滌及元朗，曾被視為港隊中場主力。前年初在省港盃次回合受傷，康復後轉投理文，但受傷患困擾，操操停停，季內甚少上陣。

冇波踢送外賣最尷尬

談樂軒說：「四月接到理文不續約通知，很不開心，似看不到將來，覺得自己是廢青；為生活初接觸社會，像甚麼都不懂的儍仔。面對這個情況，要調整心理和虛心學習，別人嘲笑我也沒辦法。送外賣是傷心的，曾送過外賣予中學同學，確實有些尷尬，但總算享受了11、12年職業球員生涯。」

談樂軒效力公民時曾攻讀大學，但因專注足球而未能畢業。以往每日起床便練波，做喜歡的工作，經過今次被提前解約後，令談樂軒考慮是否應該轉行，他說：「問過自己好多次，這刻心是偏向足球，覺得還可做足球相關的工作，例如教波，但面對真實生活，又能否行得通，面對家人、伴侶，要應付生活開支，做過不同工作後，有不同感受。」

開始重新進修的談樂軒在待業期保持恆常訓練，並認識到幾位17、18歲想投身職業足球的年輕人，平日會相約一起訓練，向他們分享一些職業球員的經驗。「如沒有足球，自己甚麼也不是。如可以，想繼續做自己喜歡的事，像訓練，就算曬足三小時，內心都是笑着跑。有合約時，正常生活，沒有問題，但現在戶口數字不斷跌，將來怎樣呢，這刻的確有點徬徨。」

當談樂軒思索球員生涯去向之際，理文因新轉會球員有些不能在復賽中上陣，為補充人腳調動，向談樂軒提供一紙兩個月的短約。他明言會爭取表現，希望可再獲一紙長約。