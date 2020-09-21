出軌男女│未婚妻原來都偷嗒小鮮肉 賤男獲加現眼報

英國《太陽報》引述消息，曼城「出軌」球星基爾獲加的未婚妻Annie Kilner，原來早前也背着未婚夫暗與20歲男模「撻着」，雙方原來各自各精采。

獲加今年年頭爆出背着未婚妻令真人騷模特兒Lauryn Goodman懷孕的新聞，被世人大罵賤男，而當各界都同情為他生了3個仔的Annie，竟被報章揭發27歲的她也在早前與獲加感情出現問題時，密會年輕她7歲的「小鮮肉」Joshua Cox。

有消息人士向《太陽報》爆料，稱兩人本在6月已復合，Annie也原諒了獲加，正當一切逐步回復正常之際，獲加無意中發現Annie在2月與他分開時，竟曾與Joshua有一段情，雖然女方解釋是因為當時心情低落才與這位男模搭上，但也堅稱當兩人復合後，已經和對方「斬纜」，可是獲加不相信，仍覺得兩人有暗中約會。

據說獲加也因此而心情欠佳，但向《太陽報》爆料的人士則認為這位右閘是自食其果，而且懷疑今月重返英格蘭國家隊，對冰島首仗即領紅牌，也是因為心情欠佳，未知這會否同樣影響他在曼城的表現。

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