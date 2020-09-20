曼聯上周六於英超新季首度登場即慘吃敗仗，還要在奧脫福主場負水晶宮1:3；雖然球隊唯一「士哥」來自新兵雲迪碧克，但後防集體災難性演出成焦點，當中尤以域陀連迪路夫的表現最失禮，賽後就連領隊蘇斯克查也承認準備不足，絕對抵輸。

文：盧卡東尼

過去兩季，曼聯於奧脫福迎水晶宮均未能贏波，只得1和1負的戰績，今仗雖排強陣，但開賽七分鐘已落後，當時水晶宮的舒洛比左路傳中，紅魔左閘勞基梳爾未有留意身後的安祖斯唐辛，被其後上接應射入。

1:3負水晶宮

其後紅魔圍攻對手，但具威脅埋門卻不多，更在70分鐘因中堅連迪路夫禁區內犯手球被罰12碼，雖然佐敦阿休操刀被迪基亞撲出，但後者被指在對方射門前雙腳已離開白界，12碼需重射，改由韋費特沙夏操刀一射中鵠。之後曼聯有後備出場的新兵雲迪碧克門前把握機會射入追近，不過尾段沙夏再擺脫連迪路夫禁區外妙射得手，領水晶宮作客贏3:1，開季兩連勝。

賽後焦點必屬紅魔一眾後防災難性的演出，其中連迪路夫一再孭鑊，全場面對沙夏及阿休連番衝擊進退失據，今仗三個失球亦直接或間接與他有關，第三球更被倒戈的沙夏在正面對抗中技術性擊倒，最終在英國《每日郵報》的評分中，10分滿分只得全隊最低的3分。另外，包括失第1球責任最大的梳爾在內的3位後防，都只得僅合格的五分，着實令球迷失望。

蘇B認準備不足

除了後防發夢，紅魔前場亦死火。紅魔雖然坐擁高達七成控球率，但全場機會不多，難得擔正的丹尼爾占士毫無建樹，拉舒福特及安東尼馬迪爾亦隱形，中場保羅普巴更出現多次大意失誤，明顯尚未為開季做好準備。

賽後，蘇斯克查雖然不滿12碼判罰，但亦承認球隊表現欠佳：「我們不值得在比賽中取得任何東西，開始得很差和很慢，看來就像一支季前備戰的球隊。」蘇B指球隊現階段需更多比賽，希望未來可藉更多比賽提升狀態，但已成為電視台名嘴的前隊友加利尼維利，就提醒蘇B要考慮連迪路夫的位置：「紅魔史上大部份成功的中堅，都在包抄及補位非常迅速，但連迪路夫和哈利馬古尼都沒這特質。我認為連迪路夫不是不好，但他有時太多不必要的犯錯及失位，這對球隊不太有利，解釋了為何球隊需要一些新兵加入。」