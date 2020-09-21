富力遭南區逼和失榜首

【本報訊】富力爭標受挫！富力周日在將軍澳運動場上演的港超聯，下半場反超前兼尾段多踢一人下，戰至補時有門將周煜辰禁區外犯規被逐，再被冠忠南區日援佐佐木周射入罰球，2隊以2:2賽和，富力痛失兩分。

富力復賽首戰變陣出擊，老將盧均宜改踢中場；南區兩名季中加盟的外援佐佐木周及史提芬均正選落場。開賽初段富力便採取主動，三分鐘就有基奧雲尼禁區頂射中楣。南區捱過富力首15分鐘的強攻後站穩陣腳，但富力仍佔較多優勢。不過，受壓的南區反在43分鐘領先，由佐佐木周開出角球，同鄉川瀨浩太衝頂入網，南區半場領先1:0。

富力在51分鐘追平，南區守將比圖禁區內犯手球被罰12碼，伊高沙托尼主射入網追成1:1。62分鐘，伊高沙托尼再於禁區內輕鬆破門，助富力反先2:1。落後的南區85分鐘有積施利2黃1紅被逐，但仍在補時由鄭進泓博到周煜辰禁區外犯規，後者被逐，佐佐木周主射罰球破網，南區追成2:2完場，富力痛失榜首。

另外，三哥理文今午三時迎戰榜尾愉園，以求繼續向東方、富力及傑志等爭標對手施壓，論實力及牌面，理文當然可看高，但兩隊在首循環交鋒，理文僅以2:1擊敗愉園，今日移師香港大球場，目標當然是再在愉園身上全取三分。理文目前6戰得10分，暫落後東方龍獅及富力，毫無疑問是其中一支爭標隊；季中加盟理文的中村祐人、黃俊皓及陳家豪等可候命，加上短約簽回陳衍光及談樂軒，配合沙普夫、亞哥斯達及尼迪利等有質素外援，有利球隊在短促賽程爭取成績。