巴利熱刺新9號　施丹涼薄送客

【綜合英格蘭外電】熱刺上周六在官網同時宣佈完成兩宗交易，而且兩人都來自皇家馬德里，分別是以借用形式將以往在球會效力了六季的威爾斯球星加里夫巴利，帶回北倫敦，以及據報以2,500萬鎊轉會費（約2.5億港元），與西班牙新晉左閘利古朗（小圖）簽約五年。

加里夫巴利與利古朗上周五一同由西班牙啟程前往倫敦，待兩間球會完成談判，以及兩人與新東家達成個人條件和進行體測後，正式官宣來投。熱刺率先公佈利古朗的交易，在官方twitter發佈此子加盟的短片，片尾由利古朗接聽手機賣關子，然後回應：「你好，我的朋友，輪到你了」，然後再官宣巴利回歸，租借返倫敦一年。

至於兩人今季的球衣號碼，利古朗會披上巴利昔日曾穿過的3號，而後者則改穿9號，仿如要擔起入球責任的姿態，來預告這次闊別七年後的回歸。不過，巴利早前代表威爾斯出賽時膝部受傷，預料要到10月國際賽期後才可復出。

不過，將巴利借回熱刺的皇馬，只在借走他後發出了一份僅得44字的簡短聲明交代：「皇馬已同意在下季將巴利借予熱刺，對於我們歷史上其中一個最成功時期內的一名球員，祝願他好運。」皇馬對巴利的無情，也可從主帥施丹在上周六出席賽前記招時對記者的回覆可見：「我與巴利之前沒有問題，知道他在球隊七年以來做過甚麼事，但他離開前，我也未與他交談過，只知他現時已身處倫敦，我也只能祝他好運。」