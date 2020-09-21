轉會講場│狼隊再購葡國兵 2.9億搶巴塞右閘施美度

英超球會狼隊近年不斷購入葡語系球員，包括今夏從葡超波圖引入兩名葡國兵法比奧施華及域天拿，不過該隊今夏亦流失了不少主力，如前鋒迪亞高祖達轉投利物浦、正選右閘馬特杜靴迪投熱刺等，其中面對右後防的空缺，雖然狼隊早前已花費800萬鎊，從紅軍購入18歲年輕守將基賀華，但英國天空體育報道，真命天子是效力巴塞隆拿的葡萄牙國腳尼爾遜施美度。

狼隊教練紐奴早前購得基賀華後表示：「當然，我們仍需要補充右翼衞的位置，我們的陣容中仍有些空缺，我們已經有目標，我們知道球隊需要甚麼，我們會盡快完成我們的組軍。」英國天空體育報稱，狼隊很可能以2,900萬鎊（約2.9億港元）購入尼爾遜施美度，據報雖然兩間球會仍在談判中，但巴塞願意與這名26歲的後衞分手，現時要視乎球員是否願意加盟狼隊，暫時狼隊與施美度之間，亦未就個人條款達成共識。

不過西班牙傳媒報道，巴塞方面已準備好3人清單，以作為施美度離隊後的替身，包括看中效力阿積士的19歲美國後衞達斯、效力貝迪斯的巴西守衞艾馬臣艾巴里斯杜或英冠諾域治右閘麥斯艾朗斯。

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