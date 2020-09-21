港超聯因武漢肺炎肆虐停擺，香港飛馬、標準流浪、佳聯元朗及和富大埔棄戰餘下賽季，數十名球員頓成失業大軍，大埔球員更要面對欠薪問題。不過，只要有希望便有出路，歐陽耀冲、談樂軒及許嘉樂三位港超待業兵在疫情下各自努力求存的同時，亦未有放棄足球夢，並各自找到出路。

記者/攝影：曾雁平、禤家民

儘管近季較少機會見到歐陽耀冲在球場上的演出，球迷對這位「神之子」仍相當關注。疫情下他與流浪解約，亦無意再戰港超聯，開設網店外賣海鮮，同時裝備自己，準備再次迎接外流機會。

不經不覺，歐冲已回流港超聯兩年多，武肺影響下，他同意與流浪提早解約，「沒有徬徨，已習慣了，香港足球就是這樣，幸好有點積蓄，壓力不太大，還未結婚生子，尚應付到。」外流仍是目標，故歐冲對自己在港超聯「失業」沒有太大感覺，「我目標都是外流，有機會就會去，只是眼見身邊有隊友找不到球隊，就算有球會給予合約，也會被壓價。」疫情令部份球員暫時投身其他行業，歐冲認為，可能令球圈流失多人，「球賽重開後，薪金會否有以前水平？這幾個月若收入穩定的，又會否放棄現時工作，重投球圈呢？」

投資開網店一腳踢

歐冲外流夢想仍然明確，年初的確再有機會到外國發展，但受疫情限制，「我一直自己狂操，等有航班。」一直等，歐冲發現疫情似乎沒有完結一日，總不能沒有收入地每日等下去，「沒有錢去支持自己追夢是不可能的，我年紀已不輕。有朋友建議，外送食物有市場，剛好我又認識海鮮和肉類批發商。」於是歐冲投資六位數字，公司僅得他與女朋友兩人，文書、設計、餐單、運輸，兩人包辦，「這間海鮮我以前經常光顧，相當抵食，我膽粗粗問老闆，他一直售予酒家，未試過放上網賣，幸運地他答應了。」

仍望外流證明自己

在歐冲心目中，網店只是副業，他仍想做足球員，但不考慮踢港超聯了，「經過這幾年，沒有球會敢找我了吧，每次談合約，我都說要隨時可離隊。我不能回頭了，當你去過鄧肇堅比賽，只有幾十個球迷，配套不足，更衣室又逼，不會甘心困在這兒。」對歐冲而言，在香港踢職業，似乎已沒有意義，「球員在香港似乎沒有甚麼目標，政府不支持，競爭又不大。我今日比賽對你，下星期又對你，再下星期友誼賽又對你，明日練波在旁邊球場的，又是你！」

歐冲表示，希望可以再次外流，最完美就在掛靴前回港，效力南華後收山。歐冲是一個具爭議的球員，他說：「我知有球迷認為，我這2、3年踢這麼少比賽，如何證明自己？我要證明甚麼？在南華已證明過了。有野心的，一定要出去，在港就算入到100球也沒有人理會的。我在葡萄牙，也不敢講自己在港贏過幾多冠軍，很多人連香港在那都不知道。」

訪問當天，我坐上歐冲的座駕，第一句就說：「想不到你會開SUV這種成熟的車款。」他回答：「我也不年輕了。」這時我才醒覺，歐冲也已31歲了。