轉會講場｜阿里熱刺生涯亮紅燈？ 摩佬：隊波太多人好難管理

熱刺近日成功喺皇家馬德里借返舊將加里夫巴利，周日英超作客仲以5:2大勝修咸頓，攞到英超新季首場勝利，隊波嘅氣氛似乎唔錯。不過，對24歲英格蘭中場迪利阿里嚟講，就一啲都唔開心喇，事關連埋上場歐霸盃外圍賽反勝普夫迪夫火車頭，阿里已經連續兩場冇畀領隊摩連奴揀入大軍名單，似乎此子喺熱刺嘅生涯亮起紅燈。

阿里喺熱刺首輪英超輸畀愛華頓一戰，仲依然係正選上陣，但踢咗45分鐘就畀摩佬換走，據講之後發生咗啲爭拗，所以阿里近兩戰都冇得落場。上季初摩佬啱啱上任嗰陣，阿里仲係佢嘅愛將，但依家就連大軍名單都冇份，巴利嘅加盟仲分分鐘影響到佢落場嘅機會。

摩佬禮拜日賽後被問到會唔會留住阿里，他就答得有啲模稜兩可，呢頭話下場英聯盃第三圈會畀阿里落場，嗰頭又話隊波有太多好球員難管理：「我們隊波有好多人，真係好難管理，我之前都未試過咁，對我嚟講唔係容易，我正選可以揀孫興民、盧卡斯莫拉、哈利卡尼，後備仲有穆沙施素高、拉美拿同貝雲積，我哋一個位置有太多個球員，有啲球員依家就焗住冇得踢。」好彩阿里唔愁冇球會要，有傳巴黎聖日耳門都對佢有興趣。

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