冷氣技工－許嘉樂堅守球圈

為求突破，許嘉樂今季轉投和富大埔，怎知大埔贊助商受武漢肺炎疫情影響而欠薪，最終退賽。曾為大港腳的許嘉樂於今夏忙於追討欠薪，並兼職教波、洗冷氣及整理文件等以維持生計，幸早前獲有心人邀請加入新足球學校執教，只待疫情過去便可復工，惟他表明不會因此放棄職業足球員身份。

出身於東方青年軍的許嘉樂成名於澳滌，近季效力過標準流浪及理文，上季被外借凱景，年初膝部受重創，差點提早收「咧」，最終凱景護級失敗，今季轉投更換贊助商的大埔，沒料到球隊半季便因疫情停賽，贊助費爛尾，自三月起失業，期間追討欠薪，自己繼續操練，也透過朋友介紹，接觸足球以外的工作。

被拖糧靠洗冷氣維生

26歲的許嘉樂表示：「失業，球會拖欠薪酬，幸好自己有儲錢習慣，又有做兼職，暫時問題未算太大。像早前球場重開，有教些私人班，也試過其他兼職，如凌晨時等公司收工開始清洗冷氣機，在凌晨工作很不習慣，寧願在烈日當空操練，至於兼職整理文件工作，工時長又相當苦悶。當然在足球場訓練也是重複，但自己喜歡所以較享受，感覺自己是屬於足球世界，將來大多留在球圈。」

自幼便熱愛足球，許嘉樂完成中學課程便全職踢波，亦明白不會像歐洲球員，擁有天價薪酬，他認為能把興趣作為職業是樂事，「自幼在球圈，知道以前踢波是如何繁盛，但職業球員始終有其吸引力，無論是否有今次疫情，球員都要考慮往後的路該如何走。」

縱使疫情令本地球壇停擺，但未有動搖嘉樂將來擔任教練、回饋香港足球的的決心，他說：「疫情下，足球界當然受影響，自己會繼續堅持，但要想如何『吊命』，將來的路難行，未來到底是否繼續有老闆願意繼續搞波仍是未知數，體育及足球在社會上從不會沒有經濟效益，但業界要不斷進步，令到將來有更多人願意投身職業足球。」

許嘉樂除爭取下季可延續球員生涯，早前獲邀加入新成立的LBRO，與梁冠聰、李家豪及梁星耀等出任該平台的足球訓練班教練，亦令他相信堅持是有希望的。