葡兵盛世：賣走祖達一樣咁狼

利物浦上周六宣佈簽入狼隊的葡萄牙前鋒迪亞高祖達，據悉轉會費為4,100萬鎊（約4.1億港元），雙方簽約五年。雖然狼隊失去了一名重要成員，但今夏亦簽入另一位葡萄牙新星法比奧施華，加上球隊仍有魯爾占美尼斯、柏度尼圖及普丹斯等進攻好手在陣，相信領隊紐奴亦明白到即使放走祖達，對球隊的實力也未必有太大影響。

上季為狼隊在各項賽事上陣48場並射入16球的祖達，成功吸引到利物浦的目光，球隊以一個不錯的價格，將這名葡萄牙國腳出售，領隊紐奴就認為在上季球隊取得第七名後，其他球隊很自然會視狼隊的球員為收購目標，但他拒認狼隊是球星們過檔豪門的踏腳石：「當一位球員在狼隊效力三個球季，一直在重要的賽事中交出表現，就可以證明狼隊並非踏腳石。狼隊是一間大球會，球員一直都希望在這裏踢球，而非一直找尋新東家。」

祖達離隊後，或許外界認為魯爾占美尼斯要承擔更多入球責任，但除了這位29歲墨西哥射手外，狼隊早前以破球會轉會費紀錄從波圖買入18歲的法比奧施華。要知道當初祖達在波圖時期，也是獲得紐奴賞識才被帶到狼隊，搖身一變成為球星。如今由波圖來投的法比奧施華與祖達的經歷十分相似，且看這名小將能否成材，在狼隊正選陣容當中佔一席位。

文：王杰