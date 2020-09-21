英超│平均每場入4.9球破紀錄 3支升班馬場場開大

20/21英超入球停不了。周末8場英超合共攻入39球，平均每場攻入4.9球，是英超新紀錄（至少五場比賽）。事實上，新一季英超大打進攻足球，其中升班馬列斯聯更是表表者，2場入7球失7球兼失3球12碼，令比賽變得更刺激。

新一季英超入球驟增，跟三支升班馬有直接關係。列斯聯的入7球失7球取得1勝1負還好，西布朗2場合共失8球全負、以及富咸2場失7球全負，明顯看到兩隊還未作出調整，仍以上季在英冠的踢法去應付英超比賽，結果招致大敗。如果列斯聯無法收緊防守，西布朗和富咸又未能作出改變，這三隊未來的比賽很大機會仍是入球停不了。

至於另一隊入球停不了的球隊，正是李斯特城。繼揭幕戰3:0擊敗西布朗後，「狐狸」周日主場4:2擊敗般尼，開季兩連勝，2場聯賽共攻入7球。領隊羅渣士賽後說：「正如我所說，開鑼兩連勝真是好極了。但是更好的是，球員早早就找到射門鞋，2場入7球證明我們進攻是持續進步中。」羅渣士季前一直強調，李斯特城的入球不能完放在上季英超神射手占美華迪身上，結果球隊今仗在華迪沒入球的情況下仍入四球，難怪取得英超第100場勝仗的他如此高興。

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