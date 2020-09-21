新季英超第二輪聯賽最後一場比賽，上季亞軍終於壓軸登場，在首輪聯賽輪空的曼城作客狼隊。狼隊上季英超雙殺曼城，今季專注本土賽事仍不容忽視，面對藍月隨時再有驚喜，受讓一球博下盤。

文：何西

藍月在上季英超被紅軍徹底壓倒未能成就三連霸，歐聯亦再吃悶棍，戰至八強爆冷遭法甲里昂淘汰，亦因球隊到上月才收「咧」，故獲英超賽會特准將首輪聯賽押後。今季是主帥哥迪奧拿目前合約的最後一年，隨時是他助藍月爭逐終極目標歐聯冠軍的最後一季。曼城在季前增兵力度不算太大，雖一度傳出有意出手斟介有意離開西甲巴塞隆拿的球王美斯，惟隨着後者最終決定留隊，落實加盟的新兵暫時只有中堅尼敦阿基，以及來自華倫西亞的西班牙翼鋒費倫托利斯。

曼城新兵未證級數

防線經常犯錯是曼城上季失落英超的主因，來自已降班英冠、般尼茅夫的阿基，級數上始終非頂級中路守將，對藍月後防實力提升有限；確診武肺的中堅主力拿樸迪最近才復操，今場未能候命。至於評價甚高的費倫托利斯，初來英超表現尚有待觀察。哥帥首戰鋒線選擇不多，上季復賽後受傷的阿古路康復情況欠理想，有指還要休戰兩個月（見另文）。

狼隊主場甚少大敗

狼隊在英超首戰旗開得勝，作客錫菲聯在早段連入兩球下，贏2:0全取3分。球隊上周四英聯盃次圈賽事卻遭滑鐵盧，半力出擊下主場0:1不敵英冠史篤城出局。受疫情影響今季賽程緊密，狼隊無緣出戰歐洲賽，如今在英聯盃亦早早出局，上半季基本上能集中應付英超，未嘗不是好事。在英聯盃沒擔正的前鋒魯爾占美尼斯、普丹斯與門將魯爾柏迪斯奧等，預計都會在今場復任正選，領隊紐奴能排出強陣迎戰。

狼隊自2018/19球季回歸英超後就有「Big 6殺手」的美譽，面對一眾強隊表現甚佳，雖然球隊上季對Big 6的成績比前季略遜色，但卻是兩支能在聯賽主客場皆擊敗曼城的球隊之一。儘管前鋒迪亞高祖達已高價離隊轉投利物浦，但此子並非紐奴在英超的必然正選，過去兩季的主力班底運作良好，於上季英超僅2次在主場淨輸2球或以上，今迎曼城受讓一球下，下盤值博。