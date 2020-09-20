英超攻略：維拉第一擊點「錫」成金

周一英超頭場阿士東維拉主場迎戰錫菲聯，前者上季成功護級後，今夏繼續大事擴軍增強實力之餘，還成功留住球隊核心基亞利殊，今場英超首戰主場出擊，勢要在英超跨季四連敗、士氣正頹的錫菲聯身上搶分，今仗平手盤主隊維拉值捧。（球賽編號：星期一5；now621台明日1:00am直播）

維拉上季僅僅護級成功，但全隊已像贏得聯賽冠軍般興奮，今季難得繼續在英超角逐，領隊甸史密夫亦不敢怠慢，不惜破球會及英冠轉會費紀錄，以2,800萬鎊購入英冠最佳球員奧尼屈堅斯，這名上季為賓福特射手25球的射手，速度、力量、射術兼備，此子昔日就曾與甸史密夫合作過，後者定能發揮奧尼屈堅斯的最大威力。加上維拉今夏成功與基亞利殊續約，這名核心上季創造機會屬英超第二，只是維拉前鋒不濟無法轉化入球，但今季有早前熱身賽對曼聯及上周中英聯盃均有「士哥」的屈堅斯加盟，維拉整體入球能力肯定有改善。

防線上，維拉更成功簽入阿仙奴雙冠王門將達米安馬天尼斯，等閒前鋒料難以射破其十指關，剛巧今仗對手錫菲聯近況正頹，英超跨季四連敗之餘，上周中英聯盃「夫添」作客般尼，卻要互射12碼出局士氣大損，加上客軍前鋒奧利華麥貝尼、麥哥迪克、比利沙柏全部把握力甚差，上季無一人能在英超攻入超過六球，維拉不怕靠湧靠撞，平手盤宜捧維拉。

文：尊嘉