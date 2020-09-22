轉會講場│連續兩場英超無上陣 車路士否認出售魯迪格

效力英超球會車路士的德國中堅魯迪格，在20/21球季首兩場聯賽均沒有上陣，惹來外界推測「車仔」已將他掛牌求售。不過領隊林柏特否認其事，只表示沒可能將所有中堅都放在後備席上。

上季英超上陣20場的魯迪格，揭幕戰對白禮頓時全場坐在後備席上，當時外界推測是蓄意留力，讓他養精蓄銳準備對利物浦的大戰。怎知周日對紅軍時，這位27歲後衛連後備也沒有，球隊正選中堅是安達斯基斯坦臣和葛特蘇馬，而湯姆利則任後備。當基斯坦臣紅牌被逐後，就由湯姆利頂替其位置。

林柏特賽後則否認魯迪格將離隊，他說：「球隊有五名中堅，總不能將三人都放在後備席上。我會按練習、情況和對手，來決定挑選那些球員。」基斯坦臣因領紅牌，下場聯賽作客對西布朗時要停賽肯定缺陣，如果魯迪格仍沒被派上陣的話，肯定令轉會傳聞更熾熱。

事實上，外界也認為「車仔」最終也會出售或外借隊中多餘的中堅。畢竟球會今夏已用了近2億英鎊（約20億港元）擴軍，如要再增援，必須先送走隊中多餘球員。但巴西老將堤亞高施華是新加盟，湯姆利則是本土球員，故此魯迪格、基斯坦臣和葛特蘇馬三人中，定會有人要離開，當中又以魯迪格在轉會市場上最可能獲別的球會垂青。

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