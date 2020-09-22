歐聯│洩密文件爆大鑊 車仔班主曾暗中持有對手球員

英國BBC節目《Panorama》揭發，英超勁旅車路士的俄羅斯富豪班主阿巴莫域治曾透過離岸公司，秘密持有對手的球員，當中包括曾在14年歐聯賽事，代表士砵亭兩度與藍戰士對壘的秘魯翼鋒安達卡里路。

BBC記者指，一份名為「FinCEN檔案」的外洩機密文件揭露，艾巴莫域治曾透過英屬處女島註冊的離岸公司Leiston Holdings，作為安達卡里路的「第三方擁有人」。阿根廷球星泰維斯與馬斯查蘭奴，在登陸英超時均曾因為「第三方擁有權問題而鬧出風波，英超與國際足協亦先後於08年及15年禁止有關操作。阿巴莫域治透過發言人強調，車路士在事件中沒有違返任何規則，亦不涉及不當行為。

「有關交易或許是秘密進行的，但這並不代表當中涉及違法、或者是違返當時規則的行為。我們當時根本沒有意識到這個問題，亦沒有採取過任何行動。」阿巴莫域治的發言人說。

文件顯示，Leiston Holdings在11年曾向士砵亭貸款100萬歐元，該對方從秘魯的利馬聯收購安達卡里路，其中一個條件是Leiston Holdings會擁有這名秘魯球員的50%經濟權益。除了安達卡里路，是Leiston Holdings還曾經士砵亭另外兩名球員的權益。

安達卡里路在14年的歐聯分組賽，曾兩度代表士砵亭出戰車路士，潛在利益衝突問題，英格蘭足總前主席卓斯文就認為，應該就事件展開調查，以釋除公眾疑慮。他說：「我不認為球會班主同時擁有其他球會的球員，是一個合適的做法，這正正就是第三方擁有權被禁的原因，這令足球壇蒙上了疑團及陰影，就着有關文件，作為足總（前）主席，我認為應該向他們（車路士）作出調查。」

車路士14年在歐聯G組兩度擊敗士砵亭，包括於9月30日作客贏1:0，以及12月10日在主場贏3:1。藍戰士在當屆賽事成功躋身淘汰階段，但在16強次回合法定時間與巴黎聖日耳門踢成1:1平手後，總成績亦賽和2:2，雙方在加時階段各入一球，總成績打和3:3，PSG最終藉作客入球優惠晉級。

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