意甲戰報 梅開二度率米蘭贏博洛尼亞 伊巴：後生啲我入4球都得！

AC米蘭周一在意甲聯賽，憑着老將伊巴謙莫域梅開二度，於主場以2:0擊敗最終只得10人應戰的博洛尼亞，順利打響頭炮。

「如果我只得20歲，今仗應該可以攻入四球，但我已經39歲，不，是38歲，所以只得兩球進賬。」伊巴賽後說。

上半場35分鐘，伊巴謙莫域先藉一次頭槌攻門，為AC米蘭打破僵局，半場領先1:0。50分鐘，伊斯美賓拿沙在博洛尼亞禁區被柯蘇連尼侵犯，主裁判諮詢VAR球證意見後判罰12碼，伊巴謙莫域主射直轟右上角入網，為主隊將比分拉開至2:0。這位瑞典老將之後在一次攻勢扭過對方門將後起左腳竟告射斜，未能完成帽子戲法。博洛尼亞守將米素爾迪積斯在完場前兩分鐘接到個人今仗第二面黃牌後，被球證以紅牌驅逐出場，但對賽果未有影響，AC米蘭最終以2:0勝出，保住自3月8日以來在各項賽事的不敗之身。

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