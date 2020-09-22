阿仙奴技術總監伊度入主後，改革轉會政策，炒掉多名功不可沒的球探，用人唯親地靠攏超級經理人祖拉真主理球員買賣事宜，陷入失去雲格一手建立的阿仙奴身份的危機。

文：蘇威

兵工廠早前以財政受武漢肺炎疫情嚴重打擊為理由，裁減了55名員工，其中一個重災區是球探部門，英國地區首席球探彼德奇勒、招聘專家白賴仁麥達莫、主理國際球探工作的卡治基奧都未能倖免於難，當中卡治基奧屬服務了長達20年的忠臣，曾經慧眼發掘前隊長法比加斯、加比爾馬天尼利及比利連等球星。其實追溯至去年2月，兵工廠已經有球探主管米斯連達離任，這代表了增兵方針已經大大改變，減少投放資源去利用球探發掘球員，轉為倚重經理人的推薦。

祖拉真權勢蓋伊度

近年球壇湧現多位超級經理人，如備受爭議的拉奧拿、手執球王基斯坦奴朗拿度及名帥摩連奴的佐治文迪斯等。前阿仙奴中場伊度在去年7月出任技術總監後，槍手沒有分散投資於各位經理人，而是選擇靠攏多年好友祖拉真。祖拉真雖然在兵工廠沒有實際的職位，但不僅為提供球員及收購建議，而且據知在轉會上擁有比伊度更高的話事權。

祖拉真是阿仙奴球迷，盛傳曾有意收購這家百年老店，只是因為價值太昂貴而放棄。如今以另一種方式入主後，祖拉真很快就引入兩名旗下球員—大衛雷斯及薛迪索拉斯。這兩筆收購都令廠迷非常震驚，事關前者效力車路士時早已被冠以「球場炸彈」之污名，後者在修咸頓近年傷多過踢。更甚的是，33歲的大衛雷斯上季在兵工廠不時「派膠」後，季尾竟然獲得續約，繼續以高薪留效，而29歲的薛迪索拉斯就算從未上陣，仍然被買斷兼簽訂四年合約，令外界大為不解。及至今夏，祖拉真再度「發功」帶來了韋利安，儘管已32歲但仍獲得3年合約，不過該名巴西國腳加盟後獲得不俗評價，2場聯賽交出2次助攻。盛傳祖拉真本想把另一旗下球員菲臘比古天奴也羅致，只是後者外借回歸巴塞隆拿後，獲得新帥朗奴高文賞識才未成事。

一反傳統狂簽老兵

在任時簽入現時阿仙奴隊長奧巴美揚的米斯連達透露，在2017年加盟時曾獲得答應將會升任技術總監，但管理層反口改為任命了伊度，除此之外，雙方的理念由平衡線變成了分岔路：「以前我們對於轉會有一個強大且系統化的計劃，既有現場考察，也有數據和影像分析。實際上，阿仙奴可說是擁有自己的數據公司。球會獨立運作，我們了解市場和所有球員。然而，新管理層現在選擇利用自己的人際網絡，從他們獲球會或經理人所提供的東西上作出選擇。」

不過，祖拉真很快就作出回應，批評米斯連達的工作成績差勁：「其他球會都會以8,000萬鎊、6,000萬鎊、5,000萬鎊買人，大家都忘記了前任那傢伙。他做了一堆糟透的交易，以巨額簽入沒有用的球員，我們從來沒有做過這些交易。阿仙奴可能擁有最少的球員和最少的轉會數量。」至於兵工廠行政總裁雲卡迪森則否認球會跟祖拉真合作：「我們不會根據經理人來挑選球員。我們的選擇是基於需要加強的位置，在球員身上找到的特點，以及球員是否適合球會。一旦我們決定了簽入誰，就會跟他的經理人共事。我們不會因為經理人才羅致球員，這是一個瘋狂且不理智的策略。」

口裏說不，身體很誠實。就算雲卡迪森信誓旦旦澄清否認跟祖拉真合作，但阿仙奴在伊度上任後的各個轉會操作，包括把伊禾比賣到愛華頓，都充分地證明了祖拉真於球會有着巨大的影響力。這樣的情況在傳奇領隊雲格在位的22年內決不會發生。雲格除了不太喜歡以重金羅致沒有太大轉售價值的20尾至30歲的球員之外，也總是不願意與超級經理人接觸，他認為這會損害球會長久以來的招募策略，而且擔心一旦讓他們入門，便永遠無法讓他們或其球員離開。再者，盛傳雲格曾被超級經理人文迪斯出賣，事緣在2014年他滿心歡喜以為可以羅致法卡奧，誰知文迪斯只是利用阿仙奴托價，這名哥倫比亞國腳最終加盟了曼聯，令雲格更加痛恨超級經理人。

狼隊變天靠文迪斯

雲格在1996年開始在高貝利及至阿聯酋球場建立的阿仙奴身份，一直以培育年輕小將成材、以低價買入高質球員為傲，正正是這個策略令他們三奪英超錦標，更於2003/04球季成就全季不敗的The Invincibles。就算雲格在離隊前數年由於戰績低迷，不時被批評不肯花大錢增兵，經常出售主力球星，但他仍然能夠在班主沒有開水喉下，以歐霸盃的班費打造出一支有力出戰歐聯的球隊。就算在雲格離去，伊度未回歸的時期，阿仙奴也能夠以低價簽入馬天尼利、威廉沙列巴這些有力成為一線球星的小將，而且青訓學院也彈起了布卡約沙卡、尼基迪亞及祖爾韋洛克這些極具潛質的新秀，證明了他們仍有力創造奇蹟。

當然，足球世界不停變遷，雲格那套未必完全適用，阿仙奴總需要改革，而球會跟經理人合作也不是沒有成功例子，文迪斯就把狼隊這支多年來在英冠浮浮沉沉的球隊，改變為Big 6的最大挑戰者，上季更殺入歐霸盃八強，僅不敵最終冠軍西維爾。可是，阿仙奴不是狼隊，是一支榮譽滿天下、擁有自家身份的球隊，雖然改革迎合現時球壇大潮流，但也不能夠、不應該放棄建立在某些傳統之上的核心價值。

雲格育成文化消失

如今，阿仙奴放棄了維持多年的發掘球員方法，把大部份權力交予伊度，以及他的好朋友祖拉真。更令人憂心的是，伊度在去年11月調整了整個青訓學院的人手，此舉可能影響陣中小將發展，更可能在將來令那些小將不再選擇加入兵工廠。一名不願透露姓名的前員工便指出：「球會的做法已經不再符合自身的價值觀了，在雲格領導下培養出的文化已經慢慢消退。」