環法單車賽│哥倫比亞車手爆禁藥疑雲 冠軍普加卡備受外界質疑

20年環法單車賽雖已結束，但就爆出禁藥疑雲。法國傳媒報道，當局在第17站比賽結束後，曾搜查哥倫比亞車手昆坦拿（Nairo Quintana）入住的酒店房間。檢控官更透露，在房內發現大量藥物外，更找到懷疑是注射禁藥的器材。昆坦拿在今屆環法賽，最後排第17名。

另外，外界也開始質疑獲得總冠軍的斯洛文尼亞車手普加卡，是否實至名歸，特別是這位歷來環法賽第二年輕的冠軍，在多站都表現出驚人的爆發力，令人聯想到其效力的阿聯酋Emirates車隊，是由充滿爭議的前單車手簡尼迪（Mauro Gianetti）任行政總裁。

今年56歲的簡尼迪所管理之車隊，旗下車手在08年環法賽就因注射新一代EPO興奮劑被取消資格，車隊也主動退賽。之後他另組車隊參加各項賽事，也常傳出醜聞。難怪法國《隊報》周一在恭喜普加卡贏得環法賽冠軍的同時，也指簡尼迪的車隊管理生涯，常受禁藥醜聞所污染。

至於普加卡則說：「坦白說，對有人質疑自己的表現我是感失望，我唯一的辯護是自己對得起天地良心。」

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