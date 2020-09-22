武漢肺炎│因疫情關係 英國叫停10月球迷重返球場計劃

英國政府周二宣佈，由於疫情關係，原定10月1日的球迷重返球場計劃將會暫停，意味球迷在現場看比賽的日子需要再推遲。

英國本月進入了多次的試點活動，選擇了幾場運動項目的比賽，讓1,000名球名入場進行測試並評估風險。不過，近日英國政府將疫情警報級別上調至4級，意思為傳播風險依然高危，英國內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）在接受BBC訪問時表示，現階段將要暫停球迷重返球場的計劃。

高文浩表示：「原本我們希望可以進入下一階段讓更多球迷重返球場，但現時的情況並不太容許。目前我們只可以暫停計劃，但我們要做的，是在確保情況許可下，讓更多人回來。」

自3月以來，英國大多的體育賽事都要閉門作賽進行，包括F1銀石站和英超等，足球方面，政府和賽會都曾經在車路士對白禮頓、英聯盃賽事讓球迷入場，準備10月初讓英超球迷回到球場，但如今卻要把計劃推遲。

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