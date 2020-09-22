轉會講場｜不滿蘇亞雷斯免費投敵 巴杜美煞停與馬體會交易

今季巴塞隆拿可算是多事之秋，繼美斯離隊風波之後，其好拍檔蘇亞雷斯被新帥朗奴高文清洗的鬧劇，似乎亦一波三折。

自從阿蘇被朗奴高文一分鐘對話通知被棄用後，一直有傳阿蘇會轉投祖雲達斯夥拍另一球王基斯坦奴朗拿度，但交易隨著祖記高層周日開腔後證實告吹，周一又傳出蘇亞雷斯願意放棄部份薪酬，將會免費轉投馬德里體育會。

然而周二西班牙傳媒又再報稱，巴塞主席巴杜美得知蘇亞雷斯將會「零成本」，轉投競爭對手馬體會後，已立即煞停相關交易，並要求對方支付轉會費。據報巴杜美並不接受阿蘇免費投敵，還列出三支球隊包括皇家馬德里、巴黎聖日耳門及曼城，是蘇亞雷斯不可轉投的球會，雖然馬體會不在清單之中，但巴杜美要求收取一定的轉會費。

據報馬體會方面已有兩手準備，早於周一已在巴黎一間酒店，與蘇亞雷斯的同鄉卡雲尼的代表會面，希望與這名33歲的烏拉圭前鋒簽約兩年，萬一馬體會未能簽入蘇亞雷斯，將會轉移與卡雲尼簽約。

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