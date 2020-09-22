英聯盃攻略│二線紅魔夠炒盧頓

本周英聯盃上演第三圈賽事，不少英超勁旅加入戰團，其中曼聯周二作客英冠球會盧頓。紅魔於上周六的英超首戰落敗，球隊上下急切反彈以向球迷交代，加上目前紅魔有人滿之患，領隊蘇斯克查今仗就算輪換，用上後備兵亦足以輕鬆擊敗實力有差距的盧頓，曼聯[-2]照取「客勝」。

曼聯上場主場1:3不敵水晶宮，英超開局即吃悶棍，周中轉戰英聯盃，料領隊蘇斯克查將會作出輪換。事實上，目前曼聯前中後三線都有人滿之患，門將方面，今夏從錫菲聯回收的英格蘭籍門將甸恩軒達臣，上季的英超撲救次數及整體表現，更勝擔任正選的門將迪基亞，揚言回歸紅魔要力爭正選的他，今仗勢必力保紅魔鬼大門不失。

此外，上仗出任後備的艾歷拜利、雲比沙卡、費特洛迪古斯及格連活特等人，實力上與上場正選的域陀連迪路夫、麥湯米尼及丹尼爾占士等分別不大，這批後備兵為爭取表現，演出隨時更加搏命，特別是18歲小將格連活特把握力強，今仗配合盃賽殺手恩哈路攻堅，絕對炒得起對手。

事關主場的盧頓去季在最後一輪才於英冠護級成功，今季亦未見太多收購，實力上甚至難以留在英冠，更遑論今仗要越級挑戰急切反彈的紅魔。事實上，盧頓上季在英聯盃，正正是在第3圈於主場遭英超球隊李斯特城大炒4:0出局，相信今仗盧頓難擋紅魔鬼的攻勢，兵敗如山倒只是時間問題，曼聯今仗[-2]，「客勝」仍值捧場。

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