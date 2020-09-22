堅轉會│事隔5年重返意甲 國際米蘭宣佈簽入維達爾夥拍山神

周一意甲球隊國際米蘭在官方網站宣佈，成功羅致巴塞隆拿中場維達爾，雙方將會簽下為期兩年的合約，而且擁有續約一年的選擇權。據意大利傳媒報道，維達爾在國際的年薪將會高達600萬歐元（約5,400萬港元），而且他雖以自由身轉會，巴塞仍可透過其與新東家所簽合約內的浮動條款，獲得100萬歐元（約920萬港元）收益。

現年33歲的維達爾曾效力過祖雲達斯、拜仁慕尼黑及利華古遜等球隊，這次亦是這名智利中場事隔5年重返意甲賽場，不過這次就會改穿國際的球衣上陣。維達爾在過去兩季一共為巴塞上陣96場比賽，貢獻了11個入球，並且隨隊贏得一次西甲冠軍及西超盃冠軍。

另外維達爾將會成為第6位為國米效力的智利球員，此前5位分別為森莫蘭奴、大衛比沙路、路爾斯占美尼斯、加利美度及阿歷斯山齊士，不過現時只有山齊士仍然在國際當中效力。

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