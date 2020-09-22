警介入調查｜轉會祖記失敗有因 阿蘇被揭意大利文考試「出貓」

巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯今夏一直盛傳，將會轉投意甲祖雲達斯，但由於祖記今夏兩個非歐盟球員名額，已經給了巴西中場艾法美路及美國中場韋斯頓麥堅尼，因此蘇亞雷斯較早前飛往意大利佩魯賈，應考B1級意大利語考試，從而希望獲得意大利護照加盟祖記。

不過，祖記最終決定放棄此子，改簽馬體會射手艾華路莫拉達。周二意大利傳媒報料稱，蘇亞雷斯雖然考試成功過關，但被揭發原來他在考試作弊，據報阿蘇於考試前夕，早已得知意大利文考試的所有問題，而這些內容其實是早與巴塞隆拿及阿蘇商議好。

雖然阿蘇曾與祖記達成了個人條款，但最終「奸有奸輸」，祖記決定放棄收購，而阿蘇至今仍未獲發意大利護照，如今再爆出意大利文考試作弊，莫非祖記早已知悉此子不會獲得意大利護照，才會選擇放棄收購？事關意大利警方將會介入調查事件，阿蘇隨時因為此事會惹上官非！

據報當地警方已搜查提供考試的大學辦公室，取走部份文件，當地檢察院亦發表聲明指：「9月17日，烏拉圭足球員蘇亞雷斯參加意大利公民資格考試，發現了一些違規情況。從調查中可以看出，考試內容事前已經與申請人達成一致，甚至在考試前已經賦予相對的分數。」

而揭發事件的傳媒，還發佈了一些錄音對話內容，有疑似考官的涉事者稱：「他賺取年薪1,000萬歐元，必須要通過考試。」、「如果記者問他一些問題，他很可能無法回應。」、「如果他不合格，我們將會被摧毀。」、「告訴我應該給予的分數」。

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