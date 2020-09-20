熱刺孖寶│卡尼老孫互笠高帽 摩連奴：前者先係MVP

周日英超熱刺作客5:2擊敗修咸頓，賽後包辦球隊今場所有入球及助攻的兩名拍檔，哈利卡尼及孫興民賽後接受訪問均互笠高帽，卡尼坦言其中一球助攻，甚至沒有看到孫興民的位置就傳送了，而摩連奴亦在孫興民受訪時，「插嘴」稱哈利卡尼是今場賽事的MVP。

今場交出1個入球4個助攻的哈利卡尼，賽後接受訪問時表示：「我們賽前談論今場賽事，已知道對手後半場會有很多空位，其中一次傳送給孫興民，我甚至沒有抬頭去看，只要將皮球傳到空位便可。」對於與孫興民的默契，卡尼表示：「我們已合作了一段時間，我為他感到驕傲。」

至於今場攻入4球的孫興民表示：「實在太不可思義，在英超攻入3球是很大的榮譽，卡尼交出4次神奇的助攻及射入一球，我認為他才是今日的最佳球員。我們已一起5季了，我們十分了解對方，卡尼是其中一位最佳的前鋒，我很享受與他合作。」而摩連奴亦插嘴指：「今場最佳球員，哈利卡尼。」

而對於中場迪利阿里繼歐霸盃後，再次不入大軍名單，摩連奴賽後則解釋稱：「我不會回答這個問題，我只能說我訓練後留下了八名球員，他們也是團隊之一，迪利也在其中，我不能帶上3名翼鋒和一名10號球員而沒有後衞。」

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