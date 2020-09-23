轉會講場 │ 暗寸曼聯出手太低 基爾：7.3億完全唔夠買辛祖

今個夏天多蒙特翼鋒查頓辛祖成為了曼聯的首要目標，不過由於後者無法交出1.08億鎊（約10億港元）的轉會費後，紅魔已經錯過了簽下辛祖的時間。近日多蒙特的前隊長兼體育總監基爾就表示，即使辛祖會在未來離開多蒙特，但球會在今年夏天絕對不會以低價出售予曼聯。

上季辛祖在多蒙特表現出色，在各項賽事交出20個入球及20次助攻，成為球隊的進攻核心之餘，更引來不小豪門爭逐，曼聯就是其中一間球會。基爾在接受德國傳媒訪問時就暗示，曼聯曾經出價8,000萬歐元（約7.3億港元）求購辛祖，不過遭到多蒙特拒絕：「對這一位這樣的球員，8,000萬歐元是絕對不足夠。我們現階段並不會讓辛祖離隊，假如辛祖在現時離隊的話，球隊將會出現問題。辛祖在訓練中表現非常好，而且很專業，他很開心可以繼續踢球。」

不過基爾又提到，明白辛祖會在未來某個時間點，為了尋求更多挑戰而離隊，但重申辛祖在現時會留隊：「是的，某一天他會為了其他挑戰而離隊，但現時他對於留在多蒙特感到開心，而多蒙特同樣因為擁有這位球員而開心。所以我敢肯定辛祖會留隊，這是球會重要的聲明。」

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